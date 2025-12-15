飼い主さんがお箸で猫さんにごはんをあげていた、ほんわかした時間。その横で、じっと何かをうかがっていた存在がいたようです。思いがけない乱入事件が起こり、猫さんが激怒することに。そんな予想外の展開に「ワンくんダメやろー！」「何回もループしてしまったw」といった声が集まり、投稿は15万再生を突破しました。

【動画：猫にごはんをあげていたら、『隣にいた犬』が…思いがけない展開】

ごはんのお裾分けをもらっていたら…

TikTokアカウント「いちゃ」に登場するのは、美しい毛並みが印象的なメインクーンのくるみちゃん。飼い主さんがお箸でそっと差し出すごはんを、ちょこんとおすわりしながら上手に受け取っていたそうです。

そのすぐ横には、ミディアムプードルのわっくんが控えめに待機。くるみちゃんの食事風景をじーっと眺めていたといいます。自分ももらえるのでは…という期待を込めているようにも見え、静かにチャンスをうかがっていたんだとか。

落とした瞬間…まさかの強奪

いつものように上手に食べていたくるみちゃんでしたが、ふとした拍子にお口から食べ物をポロリと落としてしまったそう。その瞬間、待ってましたと言わんばかりに動いたのがわっくん。驚くほどの速さで床へ向かい、くるみちゃんが気付くより早くパクリ。

くるみちゃんが「落ちた…？」と床を見下ろした時には、すでに証拠がなくなっていたといいます。突然の横取りにくるみちゃんは激怒。鋭い猫パンチが飛び、わっくんを追い払うほどの迫力を見せていたとか。

再び「いただきます」

わっくんを追い払ったあと、くるみちゃんは「本当に何もないの？」と確認するように床を丁寧にチェック。しかし残念ながら、食べ物はすべて消えてしまっていたそうです。

そんなくるみちゃんに、飼い主さんが声をかけて再びお箸を差し出すと、小さなお口をそっと開けてパクリ。今度はこぼさずに食べることができたようで、しっぽをふわりと揺らしながら幸せそうに味わっていたといいます。

怒りの表情を見せつつも、美味しいごはんへの気持ちは止まらなかったくるみちゃん。TikTokでは13.5万回以上も再生され、「可愛すぎて苦しい」「犬はっやw」「横取りうますぎてしんどい」「くるみちゃんの顔鬼可愛いんだが」などのコメントが集まっています。

TikTokアカウント『いちゃ』では、くるみちゃんとわっくんの日常が公開されています。これからもふたりの関係から目が離せません！

