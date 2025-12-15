可愛すぎる保護当時の姿から成長した2匹の猫さん。保護当時と現在の姿を比較したポストがSNSに投稿されると「大きくなってからがかわいいの本番です」「成長を感じてとても良い可愛い」「可愛すぎる！」と絶賛の声が寄せられました！

保護当時はキュルンキュルンの可愛さ

Xアカウント「肉汁 (@zilzil_swift) 」さまは、投稿者さんの日常をポストしているアカウントです。時々、2匹の愛猫さんも登場し、今回はそんな2匹のビフォーアフター投稿が話題になりました！

投稿者さんの愛猫さんたちは、子猫時代に保護されてお家に迎えられました。その頃は、体もお顔も小さく、おめめがキュルンキュルンで子猫らしい可愛さがあったといいます。

そんな子猫たちを見て、飼い主となった投稿者さんは「うぉあああああああああああかわええええええ」となっていたとか！お気持ち、わかります！

大きくなった2匹の現在は…

そして現在、飼い主さんの愛情を注がれてすくすくと育った2匹は……

す、すごい美人！！！しっかり当時の可愛さを残しつつ、それぞれ凛々しいお顔立ちとクールな切長の目が印象的な美しいお顔立ちに、超絶美しいお姿になったようです。

大きくなってもおててを重ね合うように寄り添う姿は、もはやカンスト級の可愛さ！大きくなればなるほど愛も深まり、可愛さを増していく2匹に飼い主さんは「うぉあああああああああああああああずっとかわええええええ」と毎日心の中で叫んでいるのだとか！

大きくなっても可愛い2匹に絶賛の声

子猫時代の可愛さはもちろん、大きくなってからますます美人度と可愛さレベルが上がっている2匹の姿は、Xに投稿されると他のユーザーから大きな反響が寄せられました。

リプライ欄には「大きくなってからがかわいいの本番です」「成長を感じてとても良い可愛い」「可愛すぎる！」という声が寄せられ、「毎日かわいすぎてびっくりする 心臓がバクバクする」と共感の声も集まっています。

Xアカウント「肉汁」さまでは、時々今回ご紹介した愛猫さんたちの様子が紹介されています。大きくなってからも可愛さがカンストしている2匹の姿をぜひご覧ください！

猫さんたち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

