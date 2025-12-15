「コーデ考えるの苦手」な40・50代へ！【ハニーズ】ガバッと着るだけ！「冬ワンピ」

毎日のコーデを考えるのは、意外とエネルギーを使うもの。何を着ようか迷ったときにおすすめなのが、ガバッと着るだけでコーデが完成するワンピースです。今回は【ハニーズ】のサマ見えしそうなデザインの「冬ワンピ」に注目。この季節にも頼れる、一枚持っているだけで忙しい朝の服選びに頼もしい存在になりそうなアイテムが揃っています。コーデを簡単にしたい日や、時短で整えたい日にもぴったりなので、ぜひチェックしてみて。

アレンジ自在のシンプルワンピ

【ハニーズ】「ニットワンピース」\2,980（税込）

シンプルなデザインで、さらっと軽やかに着られそうなワンピース。ひざ下までくる丈感で、一枚で着てもバランスがとりやすそうです。すっきりとしたIラインシルエットのベーシックなワンピースなので、ジャケットを羽織ったり首元にマフラーを巻いたりとアレンジもしやすく、着こなしの幅が広がるはず。すとんと落ちるシルエットと厚すぎない生地感で、着ぶくれしにくそうなのも魅力です。

すっきりとゆったりの好バランスワンピ

【ハニーズ】「Vネックワンピース」\3,680（税込）

Vネックが顔回りをきれいに見せてくれそうなワンピース。ネックレスなどのアクセサリーも映えやすく、シャツやタートルネックとのレイヤードも気軽に楽しめます。首元はすっきりとした印象ながらも全体はゆったりとしたシルエットで、パンツやロングスカートと合わせたスタイリングもおすすめ。ほどよくきれいめな雰囲気で、大人世代のデイリーコーデにも取り入れやすい一枚です。

もちもちで心地良く着られそうなワンピース

【ハニーズ】「ハイネックワンピース」\3,680（税込）

首元まで暖かそうな、ハイネックデザインのワンピース。公式サイトによると「もちもちとした素材」を使用していて、心地良く着られる予感。シンプルで大人っぽい印象のワンピースは写真の無地に加えてボーダー柄も展開されており、どちらもカジュアルな雰囲気に合わせやすそう。ゆとりのあるシルエットで体のラインを拾いにくく、リラックス感のあるコーデを楽しめるはず。

冬気分が高まるケーブル編みニット

【ハニーズ】「ケーブル編ワンピース」\4,480（税込）

ほっこりした雰囲気のケーブル編みニットのワンピース。冬らしさを感じる立体的な編み柄で、一枚で着映えしそうなデザインです。ボリュームのあるオフタートルもポイントで、「小顔効果も期待できる」上に「ボリュームたっぷりで首まで暖か」（公式サイトより）いなどいいことづくめ。ブーツを合わせればクラシックな印象に、スニーカーならカジュアルにと、気分に合わせて雰囲気を変えられそうです。

writer：Natsumi.N