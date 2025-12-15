19Æü¤È20Æü¤Î´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤Æ´¥Áç¡¡Ìë¤â´¨¤µÏÂ¤é¤®¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÆüÏÂ¤Ë
´ØÅì¤Î19Æü(¶â)¤È20Æü(ÅÚ)¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë20Æü(ÅÚ)¤ÏÌë¤â¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£21Æü(Æü)¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Î25Æü(ÌÚ)¤Ï±«¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é19Æü(¶â)¤«20Æü(ÅÚ)¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
19Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï´¨µ¤ËÌ¾å¤·¤Æµ¤²¹¾å¾º
ÌÀÆü16Æü(²Ð)¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬À¾ÆüËÜÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£19Æü(¶â)¤«¤é21Æü(Æü)¤Ï´¨µ¤¤¬ËÌ³¤Æ»¤Þ¤ÇËÌ¾å¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë20Æü(ÅÚ)¤ä21Æü(Æü)¤ÏÌë¤â11·îÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ç¡¢12·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é19Æü(¶â)¤«20Æü(ÅÚ)
º£½µËö¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¡¢ºÇ¸å¤ÎÅÚÆü¡£¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Êý¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿Æü¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶õµ¤Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤â¤ä¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òåºÎï¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü16Æü(²Ð)¤«¤é20Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤Æ´¥Áç¤·¤¿Æü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é20Æü(ÅÚ)¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£ºÇÄãµ¤²¹¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤È¤â¤Ë11·îÊÂ¤ß¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢19Æü(¶â)¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë´ó¤êÆ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
21Æü(Æü)¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Î25Æü(ÌÚ)¤ÏÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±«¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¤¥ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏåºÎï¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Åìµþ,
Ä¹Ìî,
ÂçÁ¥,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
Áòµ·,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö