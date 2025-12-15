ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、たっぷりの収納力と使いやすさが魅力の、ディズニーデザイン「キッチンカウンター」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キッチンカウンター」ミッキーモチーフ

© Disney

タイプと価格：【幅120cm】55,900円（税込）、【幅150cm】69,900円（税込）

※別途、幅120cmは3,850円（税込）、幅150cmは7,150円（税込）の大型商品送料がかかります。

サイズ：奥行44.5、高さ85cm（キャスター含む）

耐荷重量：【天板】20kg、【上部スライドテーブル】7kg、【下部スライドテーブル】15kg、【可動棚】10kg

主材：【天板】合成樹脂化粧繊維板（メラミン）、【前板】強化プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧繊維板

可動棚：【幅120cm】3枚、【幅150cm】6枚

コンセント（2口・合計1500W）付き

有効コード長さ1.5m

キャスター付き（内2個ストッパー付き）

裏面化粧仕上げ

製品重量：【幅120cm】51kg、【幅150cm】66kg

引出内寸：【幅120cm】24×38.5×12.5（高さ）・1杯、36×38.5×22.5（高さ）・2杯、【幅150cm】24×38.5×12.5（高さ）・2杯、36×38.5×22.5（高さ）・2杯

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

料理の下準備や盛り付けなどをする時に活躍するキッチンカウンター。

家電・食品・食器類をまとめて収納できる充実の収納力もポイントです◎

© Disney

カラーは、どのようなインテリアにも馴染み、お部屋の雰囲気をより明るくしてくれる「ホワイト」と、

© Disney

温かみのあるカラーと木目柄にほっこりとする「ナチュラル」の2色展開です。

どちらもシンプルで両サイドにあしらわれたミッキーモチーフがアクセントに☆

© Disney

幅120cmと幅150cmの2種類のサイズから選ぶことができます。

© Disney

2口コンセント付きで、コード通し穴はミツマルがかわいいミッキーモチーフに！

細部にまでこだわりが詰まっています。

© Disney

可動棚が、幅120cmには3枚、幅150cmには6枚付いているので、収納する物の大きさに合わせて自由に調節ができます。

© Disney

天板は大理石調メラミン素材で清潔感がありお手入れがしやすく、インテリア性も◎

天板下には作業台になるスライドテーブルも付いています。

© Disney

下部にもスライドテーブルが付いているので、炊飯器などを置くことができます。

© Disney

下部の引き出しはスライドレール付きで使い勝手も抜群！

出し入れがしやすく、様々なものを収納できます。

© Disney

キャスター付きなのもうれしい☆

内2個ストッパー付きで、簡単に移動できます。

© Disney

背面はシンプルなデザインですっきり。

ミッキーモチーフのコード通しがオシャレに映えます☆

© Disney

背面も可愛いので、壁につけて置いても、キッチンとダイニングの間仕切りに置いてもOK◎

作業台としても重宝しそう。

たっぷりの収納力と使いやすさが魅力の、ディズニーデザイン「キッチンカウンター」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

