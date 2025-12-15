チュート徳井×桃月なしこ『令和に官能小説作ってます』、遼河はるひ、内藤秀一郎、遠藤久美子、星田英利ら出演決定 トレーラー解禁
徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこがダブル主演する2026年1月7日スタートのドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪／毎週水曜24時）のレギュラーキャストとして、遼河はるひ、内藤秀一郎、遠藤久美子、星田英利らの出演が発表された。併せて、キービジュアル、30秒トレーラーが公開。オープニングテーマは、7人組アイドルグループ・＃Mooove！の「アンチバキューマー」に決定した。
【動画】OPテーマは＃Mooove！「アンチバキューマー」 ドラマ『令和に官能小説作ってます』30秒トレーラー
本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部）を原案とした、ちょっとみだらで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。
チュートリアルの徳井義実は、官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役。桃月なしこは、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。
このたび、個性豊かなレギュラーキャストが解禁。
ましろの先輩で言いたいことをズバズバと言う編集者・渡瀬美帆役には劇団「ナカゴー」に所属し、映画「敵」などに出演するほか、『遊と学』というコンビで芸人としても活動している高畑遊。
ストレートすぎる性格の渡瀬とは正反対に、コンプライアンスを気にする性格の編集者・石神井健人役を演じるのは映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』『近畿地方のある場所について』など話題作に出演する九十九黄助。
フランス出版の看板作家の一人で、“鬼畜モノ”の第一人者である神室氷雨役に、ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』『完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―』など数多くの作品に出演している内藤秀一郎。
AIが具現化した、ましろの妄想彼氏・エースケ役には、ドラマ『にがくてあまい』、映画『アキラとあきら』、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』と活躍の場を広げている西野遼。
フランス出版の看板作家の一人で”不倫モノ”で人気の東雲妖子役には映画『リバー、流れないでよ』、『走れない人の走り方』、『たしかにあった幻』（2026年2月6日公開予定）、舞台リトルビット『リトルサマー』などさまざまな作品に出演している早織。
ましろの妄想内のお姉さん「隣人さん」役には、セクシー女優として活動し、WEBドラマ『私の“好き”って変ですか？ Case.02』で主演を務め、ドラマ「全裸監督2』、『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』にも出演するなど活動の幅を広げている八木奈々。
熱心に働く玉川を陰で支える妻・玉川瞳役にドラマ「警視庁捜査一課9係」シリーズや「特捜9」シリーズをはじめ、近年では映画『本を綴る』などに出演している遠藤久美子。
フランス出版の大御所作家・古田剣役には芸人としてさまざまなバラエティに出演しつつ、映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』などで存在感を発揮している星田英利。
ましろの母親で弁護士の大泉道代役には、宝塚歌劇団の男役として多くの舞台で活躍し、退団後も舞台やドラマ、映画、CMと幅広く出演しながら、バラエティにも引っ張りだこの遼河はるひ。
ましろの弟で母・道代と同じく弁護士の大泉蒼役にはアミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」でグランプリを受賞し、ドラマ『被写界深度』や映画『ロマンティック・キラー』などに出演している倉須洸。
編集長である父を自慢に思っている玉川の娘・玉川由良役にドラマ｢恋愛革命』、『量産型ルカ ‐プラモ部員の青き逆襲‐』などに出演している山本かりん。
さらに、活字で勝負する官能小説ならではの、活字まみれのキービジュアルが完成。30秒トレーラーは、オープニングテーマの＃Mooove！「アンチバキューマー」を使用し、“ドラマの魅力”と“キャストの個性”が爆発した映像となっている。
＃Mooove！は「この度＃Mooove！は、ドラマ『令和に官能小説作ってます』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました…！ 本当にありがとうございます！しかも主演は、私たちの大好きな事務所の先輩！桃月なしこさん…！ そして、私たちにとってはじめての“オープニングテーマ”という大役をいただけて、本当に嬉しくて、感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びの声を。
「そしてそして…！ ＃Mooove！は新しく3人のメンバーが仲間入りし、7人体制はじめての楽曲『アンチバキューマー』を12月10日に配信リリースしました！ SNSって、ときどき心がしんどくなることもあるけど、この楽曲を聴いてくれた方の気持ちが少しでも軽くなったり、批判などに負けずに頑張ろう！と思えるきっかけになったらいいなって、そんな願いを込めて歌いました！ 誰かの意見に流されたり誰かの言葉で傷つくんじゃなくて、自己肯定感高くていいんですっ！ みんなを虜にしちゃう魅力、あなたにもあるから、ありのままでいいんですっ！ このSNS時代に一緒にムーブメント起こしちゃいましょう！！！ 余裕っしょ！！！！」とメッセージを寄せている。
ドラマ『令和に官能小説作ってます』は、テレビ大阪にて2026年1月7日より毎週水曜24時放送。
