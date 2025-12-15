愉快な表情をした100エーカーの森の仲間たち！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット FUNNY Ver.
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット FUNNY Ver.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット FUNNY Ver.
登場時期：2025年12月5日より順次
サイズ：全長約8×7×11cm
種類：全4種（ティガー、ピグレット、イーヨー、プー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、「プー」と100エーカーの森に住む仲間たちのマスコットが登場！
愉快な表情を浮かべる「プー」たちがインパクト抜群です。
思わずクスッと笑ってしまいそうな、眺めているだけでほっこりとするマスコットを紹介していきます。
ティガー
いつも元気いっぱいな「ティガー」のマスコット。
お口を少し開けた表情がとってもチャーミング☆
耳に手をあてて何かを聞こうとしているようなポージングもポイントです。
ピグレット
「ピグレット」のマスコットは片耳を傾けた姿。
ちょこんと座って、リラックスした表情の「ピグレット」に癒やされます。
ほんのりピンク色に染まったほっぺもキュート！
イーヨー
頭の黒い毛が印象的な「イーヨー」のマスコット。
困っているような「イーヨー」の表情が愛らしさ満点☆
背中を丸めてどっしりと座っています。
プー
口元に手を当てる「プー」のマスコット。
右腕を胸に乗せたポーズで展開されます。
キリッとした目元にも注目です☆
表情やポージングが個性的で楽しい、100エーカーの森の仲間たちをデザインしたプライズ。
セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット FUNNY Ver.は、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。
