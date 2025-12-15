セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット FUNNY Ver.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット FUNNY Ver.

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約8×7×11cm

種類：全4種（ティガー、ピグレット、イーヨー、プー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「プー」と100エーカーの森に住む仲間たちのマスコットが登場！

愉快な表情を浮かべる「プー」たちがインパクト抜群です。

思わずクスッと笑ってしまいそうな、眺めているだけでほっこりとするマスコットを紹介していきます。

ティガー

いつも元気いっぱいな「ティガー」のマスコット。

お口を少し開けた表情がとってもチャーミング☆

耳に手をあてて何かを聞こうとしているようなポージングもポイントです。

ピグレット

「ピグレット」のマスコットは片耳を傾けた姿。

ちょこんと座って、リラックスした表情の「ピグレット」に癒やされます。

ほんのりピンク色に染まったほっぺもキュート！

イーヨー

頭の黒い毛が印象的な「イーヨー」のマスコット。

困っているような「イーヨー」の表情が愛らしさ満点☆

背中を丸めてどっしりと座っています。

プー

口元に手を当てる「プー」のマスコット。

右腕を胸に乗せたポーズで展開されます。

キリッとした目元にも注目です☆

表情やポージングが個性的で楽しい、100エーカーの森の仲間たちをデザインしたプライズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット FUNNY Ver.は、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。

