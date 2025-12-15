日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は１５日、来季のツアー日程を発表した。

今季途中にフジサンケイレディスの中止が決まったため、開催実績で比較すると３６試合から１増の３７試合になり、賞金総額は５億１４３４万７０００円増え、過去最高の４８億９５５０万円となった。

都内で行われた会見に出席した小林浩美会長は「非常にありがたい。選手の活躍のおかげで選手の価値、ツアー全体の価値がここまで成長、発展してきた。今後も選手とともに頑張っていきたい」と語った。

ツアーは３月５日にダイキンオーキッドレディス（沖縄）で開幕し、翌週に台湾で台湾ホンハイレディースが新規大会として開催される。パナソニックオープンがＮＴＴドコモビジネス・レディス（千葉）に変更になった。１９８２年に始まったフジサンケイレディスは開催を終了した。

６月のアース・モンダミンカップの賞金総額は昨年から１億円増えて４億円になり、優勝賞金は７２００万円で、ともにツアー史上最高額に達した。

ＪＬＰＧＡは２７年度までに、大半の大会で主催化を目指している。小林会長は「それを目指して今、鋭意話し合いを続けている」と話すにとどめた。