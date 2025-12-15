コートやケープ、雪だるまなど冬らしい姿！セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！
セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
登場時期：2025年12月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年12月も『PEANUTS』コミックに登場する「スヌーピー」たちのグッズがセガプライズに登場します☆
季節感ある服装やデザインのぬいぐるみとマスコットのほか、「スヌーピー」と「ウッドストック」がペアになったプライズもラインナップ。
「スヌーピー」のきょうだい「オラフ」のぬいぐるみも展開されます☆
SNOOPY(TM) マスコット ウィンターVer.
登場時期：2025年12月5日より順次
サイズ：全長約7×7×10cm
種類：全4種（雪だるま、スヌーピー（帽子）、スヌーピー（コート）、ウッドストック）
帽子やコートを身につけた、冬らしい姿の「スヌーピー」と「ウッドストック」
雪だるまの「スヌーピー」デザインもあり、冬にぴったりです☆
SNOOPY(TM) ぬいぐるみ ふわふわケープ
登場時期：2025年12月12日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全3種（ウッドストック、オラフ、スヌーピー）
お揃いで色違いのケープを身につけた「スヌーピー」「ウッドストック」「オラフ」のぬいぐるみ。
ふわふわデザインのケープが冬らしく、季節感あるプライズです！
SNOOPY(TM) スーパーラージぬいぐるみ もこふわ ブラウンVer.
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約34×27×44cm
ビッグサイズの「スヌーピー」のぬいぐるみが、秋冬にぴったりのブラウンカラーで登場。
統一感のある、あたたかみを感じるカラーリングです。
SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ“スヌーピー&ウッドストック”おなかVer.
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約20×40×16cm
「スヌーピー」と「ウッドストック」がペアになったぬいぐるみ。
ぽっこりとした「スヌーピー」のお腹もかわいいポイントです。
お腹に腰掛ける「ウッドストック」も愛らしく、仲の良い2人の様子を表現しています☆
季節感あるぬいぐるみやマスコットに、「スヌーピー」と「ウッドストック」のペアグッズも。
セガプライズの「SNOOPY(スヌーピー)」グッズは、2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post コートやケープ、雪だるまなど冬らしい姿！セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ appeared first on Dtimes.