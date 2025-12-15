SNOOPY(TM)　マスコット　ウィンターVer.

ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！

 

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

 

 

登場時期：2025年12月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

2025年12月も『PEANUTS』コミックに登場する「スヌーピー」たちのグッズがセガプライズに登場します☆

季節感ある服装やデザインのぬいぐるみとマスコットのほか、「スヌーピー」と「ウッドストック」がペアになったプライズもラインナップ。

「スヌーピー」のきょうだい「オラフ」のぬいぐるみも展開されます☆

 

SNOOPY(TM)　マスコット　ウィンターVer.

 

 

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（雪だるま、スヌーピー（帽子）、スヌーピー（コート）、ウッドストック）

 

帽子やコートを身につけた、冬らしい姿の「スヌーピー」と「ウッドストック」

雪だるまの「スヌーピー」デザインもあり、冬にぴったりです☆

 

SNOOPY(TM)　ぬいぐるみ　ふわふわケープ

 

 

登場時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（ウッドストック、オラフ、スヌーピー）

 

お揃いで色違いのケープを身につけた「スヌーピー」「ウッドストック」「オラフ」のぬいぐるみ。

ふわふわデザインのケープが冬らしく、季節感あるプライズです！

 

SNOOPY(TM)　スーパーラージぬいぐるみ　もこふわ　ブラウンVer.

 

 

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約34×27×44cm

 

ビッグサイズの「スヌーピー」のぬいぐるみが、秋冬にぴったりのブラウンカラーで登場。

統一感のある、あたたかみを感じるカラーリングです。

 

SNOOPY(TM)　Lぬいぐるみ“スヌーピー&ウッドストック”おなかVer.

 

 

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約20×40×16cm

 

「スヌーピー」と「ウッドストック」がペアになったぬいぐるみ。

ぽっこりとした「スヌーピー」のお腹もかわいいポイントです。

お腹に腰掛ける「ウッドストック」も愛らしく、仲の良い2人の様子を表現しています☆

 

季節感あるぬいぐるみやマスコットに、「スヌーピー」と「ウッドストック」のペアグッズも。

セガプライズの「SNOOPY(スヌーピー)」グッズは、2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

