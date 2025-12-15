ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

登場時期：2025年12月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年12月も『PEANUTS』コミックに登場する「スヌーピー」たちのグッズがセガプライズに登場します☆

季節感ある服装やデザインのぬいぐるみとマスコットのほか、「スヌーピー」と「ウッドストック」がペアになったプライズもラインナップ。

「スヌーピー」のきょうだい「オラフ」のぬいぐるみも展開されます☆

SNOOPY(TM) マスコット ウィンターVer.

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（雪だるま、スヌーピー（帽子）、スヌーピー（コート）、ウッドストック）

帽子やコートを身につけた、冬らしい姿の「スヌーピー」と「ウッドストック」

雪だるまの「スヌーピー」デザインもあり、冬にぴったりです☆

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ ふわふわケープ

登場時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（ウッドストック、オラフ、スヌーピー）

お揃いで色違いのケープを身につけた「スヌーピー」「ウッドストック」「オラフ」のぬいぐるみ。

ふわふわデザインのケープが冬らしく、季節感あるプライズです！

SNOOPY(TM) スーパーラージぬいぐるみ もこふわ ブラウンVer.

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約34×27×44cm

ビッグサイズの「スヌーピー」のぬいぐるみが、秋冬にぴったりのブラウンカラーで登場。

統一感のある、あたたかみを感じるカラーリングです。

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ“スヌーピー&ウッドストック”おなかVer.

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約20×40×16cm

「スヌーピー」と「ウッドストック」がペアになったぬいぐるみ。

ぽっこりとした「スヌーピー」のお腹もかわいいポイントです。

お腹に腰掛ける「ウッドストック」も愛らしく、仲の良い2人の様子を表現しています☆

季節感あるぬいぐるみやマスコットに、「スヌーピー」と「ウッドストック」のペアグッズも。

セガプライズの「SNOOPY(スヌーピー)」グッズは、2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

