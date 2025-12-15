『CanCam』人気企画「恋する横顔」にACEes浮所飛貴、庄司浩平、岩瀬洋志、駒木根葵汰×新原泰佑
ファッション誌『CanCam』で好評だった企画「恋する横顔」（2025年9月号掲載）が、読者からの「もう一度見たい」というラブコールが殺到したことを受け、23日発売の2月号で復活する。今号では、SNSでの事前アンケートから、浮所飛貴（ACEes）、庄司浩平、岩瀬洋志、駒木根葵汰×新原泰佑が“推し横顔”として登場。冬の恋の予感が漂うロマンティックな横顔を、たっぷり12ページにわたって紹介する。
【写真】さわやかなガッツポーズで意気込む浮所飛貴
「完璧なEライン！」「神々しい」など、たくさんのコメントが届いたのは、ACEesのメンバーで俳優としても活躍中の浮所。“自転車でお散歩デートしたら”というテーマで、笑顔とのギャップがたまらない切なげな表情や、マフラーに顔をうずめる愛くるしい姿、日の光を浴びて透き通る琥珀（こはく）色の瞳など、カッコいいもかわいいも、すべてが詰まった美横顔をたっぷりと撮り下ろした。
「やっぱりアイドルは常に、どこから見ても絶対にカッコよくないといけない」とアツく語ってくれた浮所。自分の写真をたくさん見て、いいと思う顔の角度や向きを見つけたり、ステキだと思う人のポージングを研究したりと、陰の努力も見せる。そんな浮所が思う、自身の横顔の魅力とは。
誌面ではほかにも、「もし、CanCam読者と自転車お散歩デートするなら？」「思わず見とれてしまう横顔イケメンは？」など、たっぷりのQ＆Aに回答。撮影の後、「すごくいい写真をいっぱい撮影してくれてありがとうございます！」と満面の笑みで感謝を伝えた浮所の明るくてポジティブな人柄に、スタッフ一同もパワーを受け取っていた。
ドラマ『40までにしたい10のこと』で第125回ザテレビジョンドラマアカデミー賞の助演男優賞を受賞するなど、今大注目の俳優・庄司。「まさに理想の恋人！」とバズった12月号のペアジュエリー特集に続き、「すっきりしているのに立体的な横顔がステキ」とたくさんの票を集めて再登場する。
撮影のテーマは“家での彼のOFF姿”。うさぎと遊んだり、ドーナツをもぐもぐしたりと、室内でリラックスモードの美横顔をたっぷり披露。中でも編集部のイチ推しは、パーカーのフードをかぶったカット。どこか気だるげな眼差し、整った鼻筋と凜々しいフェイスラインからあふれ出す色気に注目だ。
撮影用のドーナツを見て、「これ大好きなんです！」と大喜びだった庄司。「アイアンマンがこのドーナツを食べるシーンがあるんですよ」とマーベルトークが盛り上がり、現場はとても明るい雰囲気に包まれた。
続いて登場するのは、読者の間で「少女漫画ばりのルックスとキャラ立ちでリアル王子的存在」と話題となり、アンケートでも「最高すぎ」と熱烈な支持を集めた、2026年1月期放送のドラマ『DREAM STAGE』が待ち遠しい俳優・岩瀬。撮影のテーマは“料理上手な彼とおうちデートしたら”。キッチンに立つさわやかな横顔から、昼寝モードのドキッとする横顔まで、美しい正統派横顔を存分に披露する。二次元の世界から飛び出してきたかのような、シャープなフェイスラインが際立つ。
撮影中、見事な腕前でミートソースパスタを作った岩瀬は、「もし、読者に料理を作るなら、どんなメニューにしますか？」と聞かれ、「リクエストをくれたら何でも作りますよ！ 魚もちゃんとさばけるし、ジビエ料理も得意です。おいしいデザートも手作りで振る舞いたいです」と100点満点の回答。クールな見た目と裏腹に、明るく元気に、ときに笑い話も交えながら現場を盛り上げる。インタビューでは、美しいフェイスラインを保つためのケア法から『CanCam』読者の心をホットにするメッセージまで、多彩なトークを展開している。
横顔が絵になるケミは？というアンケート結果で上位をさらったのは、ドラマ『25時、赤坂で Season2』での共演で今大注目の2人。俳優の駒木根と新原だ。今回は“絵になりすぎる横顔コンビとボウリングでグループデートしたら”という夢のシチュエーションを、たっぷりと撮り下ろしている。
さすがドラマで共演しているだけあって、今回の撮影でも息がぴったりの2人。仲よくハイタッチをしたり、ピザを食べたり、時にはじっと見つめ合ったりと、編集部のリクエストに臨機応変に応えながら、多彩な横顔を魅せた。インタビューでも、駒木根がボケをかまし、新原がツッコミつつも新たなボケを投入するという、テンポの良い掛け合いが繰り広げられ、まるで本当に2人と遊びに来たかのよう。
カッコよくて面白くてパーフェクトな2人だが、自身の横顔について聞くと、「自分的にはどうってことない横顔に思うんですが、ファンの方がよく褒めてくださるんですよ」（駒木根）、「僕も褒めていただけることはあるんですが、自信はないかも」（新原）と、謙虚でシャイなところがかわいらしい。そこで今回は、お互いの横顔を褒め合ってもらったところ、2人のケミが誌面でさく裂する。
なお、公式サイトでは、庄司、岩瀬、駒木根、新原のアザーカットを公開する。
