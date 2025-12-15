元NGT48・大滝友梨亜、結婚を発表 来年1月に入籍「指輪ずっとつけてると思うので早めに報告させていただきました」
アイドルグループ・NGT48の大滝友梨亜（30）が15日、自身のXで結婚することを発表した。
【写真】幸せ満開！お相手の男性とともに結婚を発表する大滝友梨亜
大滝は「私、大滝友梨亜結婚します。入籍は来年の１月になります」と公表。「指輪ずっとつけてると思うので早めに報告させていただきました」とした。
続けて「これからも配信や表に立つ活動は続けさせていただきます！」と伝え「今後とも宜しくお願い致します」と結んだ。
写真では、お相手の男性と指輪をつけて撮影した1枚や、婚姻届と婚約指輪を移したショットを公開した。
大滝は1995年4月21日生まれ、新潟県出身。アイドルグループ・NGT48の元メンバーで、1期生だった。2017年10月、NGT48を卒業した。
