歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新し、産後2か月の育児の様子をイラストで表現した絵日記を投稿しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「あと10キロやせたいが 母乳できるだけがんばりたいので 食事抜いたりはできない」 産後の体型変化を絵日記で公開





絵日記は、「産後2カ月の母」と題し、「マイナス21キロのままぴた〜っと止まってなぞに維持してしまっている」と自身の体重の変化を明かしています。







中川さんは、「あと10キロやせたいが母乳できるだけがんばりたいので食事抜いたりはできない…」と悩みを告白。「あるていど むくみが落ちたら母乳でもどんどんやせるわけではないらしい」と綴っています。







また、「私は！！せめて骨盤ガードルはいてスクワットしてます…おなかの皮あまり、少しマシになった！！」と明かし、「正中線うすくなりはじめた！！いきなり」と体の変化を伝えています。







最後に「出張骨盤ケアやってもらいました。中々外に行けないから助かる」と紹介し、絵日記の投稿を締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】