ÀÐ°æÎ¼¼¡¡¡»ÔÄ¹ÌäÂê¤Ç¥´¥¿¥´¥¿¤Î°ËÅì»Ô¤ØÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡Ö»ÔÄ¹¤Î¤³¤È¤Ï¥¢¥ì¤Ç¤â¡¢°ËÅì¤Î¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤¬15Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªsmile¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤¬ÍîÁª¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ç¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÔµÄ²ñ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤·è°Õ¤ò½Ð¤µ¤ì¡¢¼º¿¦¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½ÐÄ¾¤·Áª¤¬14Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï3°Ì¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£¸µ»ÔµÄ¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÂçÀªÈ½ÌÀ¸å¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¼èºàÂÐ±þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿ùËÜ¿·»ÔÄ¹¤Î²£´é¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£20Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤Åß²Ö²ÐÂç²ñ¡õÅß¤Î¤è¤µ¤³¤¤¥½¡¼¥º¥éº×¤ê¡×¡¢ÍèÇ¯1·î24¡¢25Æü¤Ë¤Ï¡Ö°ËÅì²¹Àô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Ô¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³«¤«¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ç»Ô¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄêÃå¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Îº£Â¼æÆ¸ã»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ËÅì»Ô¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¥×¥é¥¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¨¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê²ò¼á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀÐ°æ¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤Î¤³¤È¤Ï¥¢¥ì¤Ç¤â¡¢°ËÅì¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸µAKB48Á°ÅÄÆØ»Ò¤Î¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ç¤â¡¢AKB¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿È¯¸À¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°ËÅì»ÔÄ¹ÌäÂê¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤âºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ê¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐ°æ¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î31Æü¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼º¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÞ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï°ËÅì»Ô¤Î»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤À¤Ê¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£