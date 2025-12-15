お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが１３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日のゲストは、タレントの山田邦子。フジテレビ系「オレたちひょうきん族」「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」などの人気番組に出演し、長年に渡って好感度調査で１位を獲得し「天下を取った最初の女性芸人」と呼ばれる山田の伝説的な半生に迫った。

良ちゃんが、山田の自宅について「お家もね。ヘリに囲まれたお家に行きたいですよ」と話すと、山田は建築中の自宅を報道陣のヘリコプターが上空から撮影していたことを回想し苦笑。

「そう。ヘリコプターが３機ぐらい飛んでたからね。あれ？なんか事件かなと思って。あ、ウチか！と思って恥ずかしかった」と振り返った。

山田は、自宅について「発掘場みたいになっちゃって。忍者屋敷だったから。途中から『工事ストップ！』とか言って、調べてて。忍者がずっとお殿様の屋敷まで地下でずっと繋がってるって。お殿様にお仕えした忍者が隠居してたお家だってことになりましたね」と明かした。

さらに「小判でも出ないかなと思ったけど出なかったわ。１個だけ、なんか和同開珎みたいな。古銭みたいなやつ」と苦笑。さらに「ロウソクを立てる燭台とか、江戸時代なのにワインを飲んでるようだったね。ワインのボトルとか、割れた器とか。素敵なものがいっぱい出ましたね」と話していた。