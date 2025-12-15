この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない、長年の首の痛みの意外な原因とは？実は肩関節のズレが引き起こしていた

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【まさか】長年悩んだ首の痛みは肩関節が原因だった!?痛みなく改善する関節整体の極意【飯田哲也さん】」と題した動画を公開。動画では、慢性的な首の痛みの原因が、実は肩関節のズレにある可能性を指摘し、そのメカニズムと改善法について、元プロ野球選手の飯田哲也氏をゲストに迎えて解説した。



角田氏は、首の痛みに悩む多くの人が見落としがちな点として、「肩の関節に位置異常があると、首の筋肉が引っ張られてしまい、ずっと首の痛みで悩むことになる」と説明する。肩の関節が正常な位置からズレると、首の筋肉は過度に伸張される。筋肉は断裂を防ぐために自動的に収縮する「反射」の機能を持っており、この反射が起こりっぱなしになることで、首周りの筋肉が常に緊張し、固まってしまうという。



動画には、現役時代に肩鎖関節の脱臼骨折を経験し、それ以来、首の痛みに悩まされ続けているという飯田哲也氏が登場。角田氏が「首がずっと痛い人は、肩鎖関節も見ないとダメ」と指摘すると、飯田氏はまさにその通りだと自身の経験を語った。角田氏は、腕の重みが常に肩関節にかかることで首の筋肉が引っ張られ、筋肉が収縮して固まるという悪循環を解説。この根本原因を解消しない限り、首のケアをしてもすぐに症状が再発してしまうと述べた。



施術ではまず、肩関節と肩鎖関節の位置を正常に戻すアプローチが行われた。肩関節の位置がズレていると、巻き肩や猫背の原因にもなり、背中の疲労にも繋がるという。施術後、飯田氏は「現役時代に先生と出会いたかった」とコメント。肩関節の位置を整えただけで、これまで触れてもいなかった首の痛みが変化していることに驚きを見せた。



長年続く首の痛みに対して、首そのものへのマッサージやストレッチだけでは改善が見られない場合、その原因は肩関節の位置異常にあるのかもしれない。今回の動画は、痛みの根本原因を見極め、関連する部位からアプローチすることの重要性を示唆する内容となっている。