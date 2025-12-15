フロントマスクは一本化！

スズキは2025年12月15日、軽ハイトワゴン「ワゴンR」の一部仕様変更を実施し、同日より販売を開始しました。

ワゴンＲは1993年に初代モデルがデビュー。1.5ボックスタイプの軽ハイトワゴンという新ジャンルを開拓し、大ヒットを記録しました。現行ワゴンRは、2017年に登場した6代目モデルであり、2025年で発売から9年目を迎えています。

これまで現行型は標準のフロントマスクに加え、スポーティな顔つきの「カスタムZ」、より彫りの深いフェイスを持つ「スティングレー」の計3タイプをラインナップしていましたが、今回の一部仕様変更ではエクステリアデザインを「カスタムZ」の系統へと一本化。さらに、グリル周りを中心に意匠も変更を受けています。

また、安全機能を強化されており、新たに衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用したほか、車線逸脱抑制機能も標準装備化されました。このほか、快適装備では4.2インチサイズの「カラーマルチインフォメーションディスプレイ」も標準装備となったほか、一部グレードにはステアリングヒーターも装備されました。

このほか走行性能では、ボディ骨格への減衰接着剤の塗布などにより、乗り心地や操縦安定性、静粛性の向上を図っています。

また、パワートレインは排気量660ccの自然吸気エンジンおよび、同エンジンにマイルドハイブリッドシステムを装着したユニットの2タイプで、従来型まで設定されていたターボエンジンは廃止されました。その一方、従来型から根強い支持があった5速MT仕様車は、今回の改良でも継続してラインナップされています。

なお、今回の一部仕様変更は昇降シート付きの福祉車両モデルにも行われています。販売価格は「ワゴンR」が税込み143万円〜182万9300円、「ワゴンR 昇降シート車」が174万2000円〜185万1000円（消費税非課税）となります。