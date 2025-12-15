ポーラ ギンザ、感性をひらく新章へ--五感で体験するグローバルフラッグシップが誕生
美容に求められる価値は、いま大きな転換点を迎えています。
目に見える効果や機能だけではなく、心に深く響き、感性そのものを揺さぶる体験へ--。
2025年12月12日、東京・銀座に誕生したグローバルフラッグシップ「ポーラ ギンザ」は、そんな時代の変化を象徴する存在です。リニューアルにあたり、ポーラは化粧品を提供する場所という枠を超え、人の内側に眠る「潜在美意識」に働きかける体験空間へと大胆に舵を切りました。
2029年に創業100周年を迎えるポーラが、次の100年に向けて国内外へ美の思想を発信していく。その意志が、この空間には込められています。
photo by ©FASHION HEADLINE
世界的アーティストとの共創が生んだ、唯一無二の空間
新生「ポーラ ギンザ」は、建築家・妹島和世氏、音楽家・渋谷慶一郎氏、照明家・豊久将三氏、嗅覚のアーティスト・和泉侃氏という、4名の世界的クリエイターとの共創によって完成しました。それぞれが独立した表現者でありながら、目指したのは単なる足し算ではありません。建築、音、光、香りが相互に呼応し、訪れる人の感覚を静かにひらいていく--。そんな化学反応のような体験が、空間全体に張り巡らされています。
左から、御後章取締役、小林琢磨社長、妹島和世氏、渋谷慶一郎氏、豊久将三氏、和泉侃氏
photo by ©FASHION HEADLINE
1F｜新しい自分に出会う「フローラの森」
1階のテーマは、建築家・妹島和世氏が名付けた「新しい自分に出会うフローラの森」です。
Photo by Kenshu Shintsubo | Courtesy of POLA
銀座の活気ある街路から一歩足を踏み入れると、そこには時間の流れがわずかにずれたような、静謐で有機的な空間が広がります。象徴的なオブジェクト「フローラ」は、ラテン語で花や植物を意味し、外と内、日常と非日常をつなぐ存在です。
photo by ©FASHION HEADLINE
この空間体験を立体的にしているのが、音・光・香りのレイヤーです。音楽家・渋谷慶一郎氏によるサウンドインスタレーション『Abstract Music』は、リアルタイムで生成・変化し続け、その瞬間にしか存在しない音の風景を生み出します。照明家・豊久将三氏は「光ではなく影をつくる」という逆説的なテーマに挑み、約35,000個のLEDによって、やわらかく揺らぐ光と影の表情を空間に与えました。さらに、嗅覚のアーティスト・和泉侃氏が設計した香りが、意識の奥深くに静かに作用します。
photo by ©FASHION HEADLINE
五感すべてが刺激されることで、訪れる人それぞれに異なる体験が立ち上がり、自己との対話へと導かれていきます。
B1F｜包み込まれるような新トータルケア体験
地下1階には、新たなトータルケアサービス「リセンスエステ」を提供するエステティック空間が広がっています。完全個室の4室は、有機的な曲線に包まれ、自然の中に身を委ねているかのような安らぎをもたらします。
Photo by Kenshu Shintsubo | Courtesy of POLA
このフロアでも、音と香りの演出が体験の質を高めています。AIによるリーディングを通じて、「美とは何か」「どうすれば美しくなれるのか」といった問いが生成され続け、訪れる人に語りかけるように響きます。音と香りが重なり合うことで、施術は単なるケアを超え、心身を深く解きほぐす時間へと昇華されていきます。
Photo by Kenshu Shintsubo | Courtesy of POLA
内装に用いられたドレッサーやハンガーラックなどの家具は、すべて妹島氏によるオリジナルデザイン。空間そのものが体験の一部として機能しています。
美の体験は、次のフェーズへ
建築、音、光、香り。そのすべてが重なり合い、「ポーラ ギンザ」は美を“感じる”場所へと進化しました。ここで体験できるのは、完成された答えではなく、問いかけとしての美です。
その問いは、訪れる一人ひとりの内側で、異なるかたちで花開いていきます。
Photo by Kenshu Shintsubo | Courtesy of POLA
［INFORMATION]
ポーラ ギンザ
オープン日：2025年12月12日（金）
営業時間：10:00〜20:00
住所：東京都中央区銀座1-7-7
アクセス：
東京メトロ 銀座駅 A9出口 徒歩6分
東京メトロ 銀座一丁目駅 7番出口すぐ
JR 有楽町駅 京橋口 徒歩5分
お問い合わせ：
ポーラお客様相談室
TEL：0120-117111（フリーダイヤル）
