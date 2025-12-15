花キューピットは、AnyReachが提供する「AnyGift（エニーギフト）」を利用したeギフトサービスを開始した。

「花キューピット」は、全国約4000店が加盟する生花店ネットワーク。同社ホームページからさまざまな花を購入することができ、送付先のユーザーが住む地域にある加盟店の花屋が配達するサービスを提供している。

eギフトサービスは、従来必須であった贈り先の住所入力をする必要がなくなり、購入時に発行されるURLをメッセージで贈り相手に送信し、贈られるユーザーが配送先を入力することでギフトを受け取れる仕組み。

贈り方は、商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択し、デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力（プレビューも確認可能）。購入後、eギフトの受け取りURLが発行され、各SNSやメールでURLを伝える流れ。

受け取り方は、届いたURLを開くと受け取り画面が表示され、「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報を入力することでeギフト商品が配送される流れ。

同社は、本サービス開始理由として「相手の住所がわからない人が増えている」ことを挙げている。同社が実施したアンケートによると、「ほぼ知らない」と回答したユーザーが全体で38.4%、年代が下がるほど「ほぼ知らない」の比率が高まり、20代では56.2％という結果になったという。