ヤクルト、元中日の大型右腕ウォルターズ獲得発表「スワローズのために日々努力を重ねてまいります」背番号は「58」に決定

ヤクルトは12月15日、今季限りで中日を自由契約となっていたナッシュ・ウォルターズ投手の獲得を発表した。背番号は「58」に決定した。

195センチ102キロの大型右腕で、160キロ前後の直球が武器。今季は中日で3試合のみの登板に終わっていた。

ウォルターズは球団を通じて「来シーズン、再び日本に戻りスワローズでプレーできることを大変嬉しく思っております。選手やスタッフの皆様とお会いできること、そして東京での生活を楽しみにしております。これは素晴らしい機会であり、可能な限り多くの試合に勝利できるよう、スワローズのために日々努力を重ねてまいります」とコメントしている。

投手陣の整備へ向けて、ヤクルトは新外国人投手として右腕のヘスス・リランソの獲得も発表している。来季は池山隆寛新監督のもと、今季5年ぶりの最下位からの巻き返しを図る。

