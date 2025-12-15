姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春が、第２子妊娠を報告した。

１５日までにインスタグラムを更新し、「ツアー初日ありがとうございました！２４日にはカバーアルバムも発売 お楽しみに！」と感謝。「さて、わがままリサイタルツアー残り３公演が終わったら２人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすのですこしライブをお休みいたします。リリイベも妹に託しました！」と大きくなったおなかを披露し、「本当に今年はすごい１年でした。こんな人生が来るとは。皆さんもお身体気をつけて来年も会おうね！」とつづった。

この投稿には「２人目おめでとうございます」「お仕事も体調も本当に本当に無理しないでくださいね！！」「嬉しい報告ありがとうございます」などの声が届いている。

小春は今年１月、「実はこの数年の間に結婚、離婚、再婚、妊娠しまして先日無事出産しました！」と芸術家・小池健輔氏との２ショットで報告。９月には「１月に息子が産まれまして、新しい生活がいつの間にか半年以上経ちました。実は出産中に事故といいますか、突然赤ちゃんが苦しいことになり、色々と不運が重なってしまいました。救急車で大きな病院に移り、最善を尽くしていただいたのですが、息子は脳に大きなダメージを受けてしまいました。脳波は平坦、ＭＲＩでは大脳の全体が真っ暗です。これから色々とできなくなることが出てくる可能性があると言われています」と長男が「重症身体障害児」であることも明かしていた。