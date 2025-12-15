アイドルに憧れた小学生が「Z1」を乗りこなすハードボイルド男子に変貌…「男目線でかっこいい」「バイク似合うの羨ましい」
小4の頃の写真と現在の姿を比較した投稿がThreadsで話題を集めている。投稿したのはRENさん（@rennnf）。「いつの間にこんな女子ウケしない路線男になっちまったんだ…」というコメントとともに投稿された写真には、47万表示、3300件以上のいいねが集まり、「イケメンだなぁ」「カッコ良すぎて羨ましい」「男目線クソかっこいいです」「バイク似合うの羨ましい」などのコメントが寄せられた。男性アイドル路線からハードボイルドへとスタイルが変化した経緯についてRENさんに聞いた。
【別カット】アイドル系だった小4のRENさん→Z1に給油するハードボイルド男子に
――幼少期の写真は、どのような状況で撮られたものですか？
「小学校のアルバムに載っていた写真です。KAT-TUNを初めて見た時かっこよさに衝撃を受けて、男ながらにこの人達みたいになりたいって思ってました」
――アイドル系から現在のハードボイルドなスタイルへ、路線が変化し始めた具体的なきっかけや時期はいつ頃でしたか？
「きっかけは小学校5年生の時にお父さんの影響で湘南爆走族という漫画にハマり、それをきっかけに好みが変わっていきました。中学生ではそこから好きな路線が変わりEXILEなど聞くようになり、いろんなかっこいいジャンルってあるんだなーって思いました」
――現在のファッションスタイルを確立する上で、特に影響を受けたものがあれば教えてください。
「現在のファッションは、参考にしている人物等は居なく、直感でかっこいいと思ったものを身につけています」
――現在のスタイルで最もこだわっている点、特に愛用しているアイテムとその理由を教えてください。
「10代の頃から好きなクロムハーツ、愛車のZ1です。僕の自慢です。ファッションに関しては、バイクに合わせて服を買う方がバイク乗りにはとても多いと思うのですが、普段着と分けてファッションスタイルを変えることを意識してます。バイクと普段着のギャップがあった方がより楽しめるので僕は一緒にならないように考えてます」
――幼少期の頃の自分に一言いえるとしたら何を伝えますか？
「そのままで居た方が、モテるよ！大人しくいうこと聞いて！」
