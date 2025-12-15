£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê´Ö¶á¤«¡¡±Ñ£Â£Â£Ã¤¬ÊóÆ»¡Ä£±£¶Æü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¸¡ºº¤ÇÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¸«¹þ¤ß
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡Ö£Â£Â£Ã¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï£±£´Æü¡¢¸µ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢º£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡££±£¶Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ï±¦É¨¤ÎÉé½ý¤Çº£Ç¯£··î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£´Ç¯£µ·î¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï°ÊÍè¡¢Ìó£±Ç¯È¾¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²£´¡½£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤Î£¶Ê¬´Ö¤Î¤ß¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Â£Â£Ã¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö£²£·ºÐ¤ÎÉÚ°Â¤Ï£²·î¤ËÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºß¡¢¥ê¡¼¥°£³°Ì¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£