お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原やすよ（50）と海原ともこ（53）が14日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）で、意外な人物がゲスト出演したことを伝えた。

買い物ロケでの開口一番、やすよが「今日のゲストは初登場で“まさか”みたいな」と驚きを伝えると、ともこは「一番バラエティーを嫌がって出ない人が来てくれてます」と紹介。元「男闘呼組」で「Rockon Social Club」の岡本健一、成田昭次が登場すると、「なぜ出てくれるんですか？」と質問した。

すると岡本は「（番組を）チョロッと見た時に、ともちゃん達と一緒に大阪を、ぶらぶらとお買い物ができるんだなと思って」と告白。やすよが「（メンバーの中でも）一番バラエティーに出ないお2人ですよね」と指摘すると、岡本は「東京のバラエティーは僕、出ないです。ローカル番組が好きなんですよね」と打ち明けた。

夫の前田耕陽が同バンドメンバーでもあるともこは「健さんは地方大好きやねん」といい、「そしてもう何より、地方だろうが全国だろうが出ない昭次さんが」と触れると、成田は「いや〜健ちゃんのオマケ」と苦笑い。それでも「（テレビ出演は）凄い久しぶりに。ちょっと緊張してますけど、こんな素敵な人気番組に出られてうれしいです」と大まじめに自己紹介していた。