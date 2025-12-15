【ローソン】弁当2品を値下げ、「ロースかつ丼」は697円→599円に

ローソンは12月16日、チルド弁当2商品の価格を引き下げる。「ヨード卵･光のロースかつ丼」は697円から599円に、「だしご飯の海苔弁当」は667円から599円に改定され、いずれも1割以上の値下げとなる(各税込)。

また、12月9日には、おにぎり・寿司・調理麺の計3品についても価格改定を実施した。「阿波尾鶏の鶏五目おにぎり」と「手巻寿司 納豆」は各11円、「満腹濃厚豚ラーメン」は48円値下げしている。

ローソンは、原材料費や容器・包材価格、物流コストの上昇などを踏まえ、定期的に一部商品の仕様変更や価格改定を行っている。そうした中、仕事納めなどでチルド弁当の需要が高まる12月に合わせ、できるだけ手に取りやすい価格で提供したいとの考えから、今回の値下げを決定した。

〈12月16日から値下げの2品〉◆ヨード卵･光のロースかつ丼

旧価格697円→新価格599円(98円値下げ)

「ヨード卵･光のロースかつ丼」は、コクのある卵液が特徴のブランド卵「ヨード卵･光」を使ったロースかつ丼。出汁の風味と、食べ応えあるロースかつを楽しめる。九州地区では商品仕様が異なる。

ヨード卵･光のロースかつ丼

◆だしご飯の海苔弁当

旧価格667円→新価格599円(68円値下げ)

「だしご飯の海苔弁当」は、白身フライ、ちくわ磯辺揚げ、カレーコロッケ、唐揚げを盛り合わせた海苔弁当。鰹、昆布、椎茸の3種類のだしで炊き上げたご飯に、おかか昆布と海苔を盛り付けている。

だしご飯の海苔弁当

〈12月9日から値下げした3品〉◆阿波尾鶏の鶏五目おにぎり

旧価格192円→新価格181円(11円値下げ)

「阿波尾鶏の鶏五目おにぎり」は、徳島県産の阿波尾鶏と、ごぼう･筍･にんじん･椎茸を混ぜ込んだ鶏五目おにぎり。九州･沖縄地域のローソンでは販売していない。

阿波尾鶏の鶏五目おにぎり

◆手巻寿司 納豆

旧価格214円→新価格203円(11円値下げ)

「手巻寿司 納豆」は、粒感があり、しっかりと出汁の風味を感じられる納豆巻。

手巻寿司 納豆

◆満腹濃厚豚ラーメン

旧価格745円→新価格697円(48円値下げ)

食べ応えのある太麺にもやしやチャーシューをトッピングした、濃厚な味わいのラーメン。沖縄地域のローソンでは販売していない。

満腹濃厚豚ラーメン