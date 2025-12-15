【ファミマ】“本格的”「南インド風海老カレー」発売/ ミシュランガイド掲載のインド料理店が監修

ファミリーマートは12月16日から、インド料理店『カッチャルバッチャル(Katchar Batchar)』監修の「南インド風海老カレー」を、全国のファミリーマート約16,400店で発売する。プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」によるもので、価格は税込450円。

東京都豊島区に店舗を構える「カッチャルバッチャル」は、「ミシュランガイド東京」でビブグルマンを獲得し、現在も掲載されている人気店。“インドらしさ”を残しながら、醤油・味噌といった日本人ならではの隠し味や中国の花椒などを使い、日本人が好むインド料理をコンセプトに料理を提供している。店名の「カッチャルバッチャル」は、ヒンドゥー語で“ごちゃ混ぜ”を意味する。

同店はファミリーマートで、2023年に「バターチキンカレー」、2024年に「2種のスパイスカレー」を監修。今回は南インドカレーの要素を取り入れ、ココナッツベースの甘みやコリアンダーを中心としたスパイス感、酸味などを味わえる袋惣菜カレーに仕上げた。

◆「カッチャルバッチャル監修 南インド風海老カレー」

さらっとしたスープ状で、スパイス使いが特徴の南インドカレーの要素を取り入れた、袋惣菜カレー。ココナッツベースの甘みとコリアンダーを中心としたスパイス感、トマトの酸味が感じられるという。海老の旨みと食感を活かしながら、にんにくと生姜も効かせ、飽きのこない、本格的な味わいに仕立てたとしている。

カッチャルバッチャルの店主･田村修司氏は、「ココナッツとスパイスの調和のとれた仕上がりで、寒い季節に合いますので、ぜひ食べてみてください」とコメントしている。

【販売価格】税込450円

【販売開始日】2025年12月16日(火)

【販売地域】全国

※店舗によっては取り扱いのない場合がある。

「カッチャルバッチャル監修 南インド風海老カレー」(イメージ)