プロ野球・日本ハムから現役ドラフトで巨人に移籍となった、松浦慶斗投手が15日、都内で入団会見を行いました。背番号は54になります。

「すごく歴史のある球団のユニホームを着て、野球をできることは楽しみです。これからよろしくお願いします」

日本ハムの4年間では1軍登板が5試合。2軍では先発も中継ぎもクローザーもやっていたと話す松浦投手は「どこでも行けるぞという気持ちでやっていきたいなと思います」と意気込みました。

昨年の現役ドラフトでは日本ハムから巨人に移籍した田中瑛斗投手が、62試合に登板と大活躍。その田中投手とは移籍決定後に連絡をしたそう。「右の瑛斗、左の慶斗と言われるようになりたい」と笑いました。

会見に同席した水野雄仁編成本部長は、「大阪桐蔭時代から見ていた」と明かすと、「なかなか結果を出せてなかったんですが、環境を変えたら非常にやってくれるんじゃないかというところで、12球団のリストを見たときに、編成が全員一致で『松浦で行きましょう』となった。左は補強ポイントの1つだったので、加わってくれてよかったかなと思います」と松浦投手の活躍に期待を込めました。