◇YANMAR presents「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-」OSAKA PINK 4-3 OSAKA BLUE(14日、ヨドコウ桜スタジアム)

サッカー・Jリーグのセレッソ大阪や日本代表などで活躍した柿谷曜一朗選手の引退試合が14日開催されました。

試合後の会見で柿谷選手は「僕の引退試合に向けて、ファンのみなさんも記者の皆さんもきてくれてうれしい、感謝しかないです」とコメントします。

OSAKA PINKを指揮する西澤明訓監督から「ハットトリックしなさい」と言われた柿谷選手は前半35分、ドリブルで切り込むと相手ディフェンダーをかわしてゴール。さらに後半43分、香川真司選手のスルーパスに反応しDFラインの裏へ抜け出し、ゴールへ流し込み決勝点を決めました。

「あの守備陣の前に1点取ることも難しいと思ってた。最後もかなり拮抗してたので普段なら彼らはああいう守備は絶対しないので、少し緩くしてもらったなって。あとで本田さんに怒られるんじゃないですか」とOSAKA BLUEの監督兼選手の本田圭佑さんの名前を出して記者団を笑わせました。

印象深かったシーンについて聞かれた柿谷選手は「乾(貴士)くんと(香川)真司くんとボールをパスするだけでぜいたくな話で、あわよくば彼らのアシストでゴールを決めたかったが、一緒にピッチに立ってるだけで2人の偉大さがひしひし伝わった」とした上で「セレッソにとって8番がどれだけ偉大かということを見に来てくれた子供たちが感じてくれたと思うので、何年後か、何十年後かに同じプレーをしたいと思う子供たちが8番を付けてプレーしてくれることが願いなのでちょっとでも伝わったらと」と未来に向けての思いも語りました。