日本スケート連盟は15日、ミラノ・コルティナ五輪の選考対象選手を公開しました。

これまでの大会の結果から名前があがった選手たち。最終決定は18日から行われる全日本選手権大会の競技結果を受けてとなります。

3枠の出場権がある男子シングルでは、先日行われたグランプリ(GP)ファイナルでの上位2名として、銀メダルの鍵山優真選手と銅メダルの佐藤駿選手の名前があがります。さらにシーズンベスト上位3名という選考基準枠では、鍵山選手と佐藤選手に続き三浦佳生選手の名前があがりました。その他にも、「今季国際競技会ポイント上位3名」と「今季総合得点平均上位3名」の選考基準では友野一希選手の名前があがっています。

同じく3枠の出場権がある女子シングルでは、同じく先日のGPファイナルで銀メダルの中井亜美選手と、銅メダルの坂本花織選手の名前があがります。今シーズン限りで引退を発表している坂本選手は、現役最後のオリンピック出場へ期待がかかります。さらに、その他の選考基準では千葉百音選手や吉田陽菜選手の名前があがりました。

ペアでは3季ぶりのGPファイナル制覇を達成した三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。アイスダンスでは吉田唄菜選手、森田真沙也選手のペアの名前があがりました。