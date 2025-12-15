タレントの中川翔子が15日、自身のインスタグラムを更新し、9月30日に出産した双子の男児の体重を明かした。

インスタグラムのフォロワー数が55万人に到達したことを報告し「インスタはみんな穏やかで優しくてコメント励みになっています」と感謝。そしてベビーたちの眠る姿などをアップし、「双子 よく眠るようになってかわいいです お兄ちゃん6270g 弟くん5405g 育ってます」と伝えた。

「パパの腕で抱っこされてたら寝ちゃうキウイくん」と夫が次男を抱っこするショットも公開し、「一カ月前と全然顔が違う！毎日愛おしくて見逃したくないかわいさがいっぱいなのを、みてねに怒涛にアップしてます」とつづった。

上京した義両親と「カジュアルなアットホームなフランス料理」を楽しんだそうだが、「でもちょっと出かけるだけで胸がカチカチになっちゃう。やっぱり双子のそばにいるのが今は1番幸せ！」と幸せいっぱいに明かしている。

フォロワーからは「ほんと美男だわ二人とも」「今日も双子ちゃん可愛い お目目パッチリで可愛い」「ほんっとに可愛いし、どちらもイケメンだし、ちゃんと兄弟感もあり、いいですねー」「双子君 日に日にお顔が変わり可愛いくなっていますね イケメン間違えなし」など、ベビーの画像に癒やされたというコメントが届いている。