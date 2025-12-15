元テレビ朝日の玉川徹氏が１５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ディレクター時代に番組に出演してもらった東大の学生が、解説者として番組に登場したことに感慨無量の面持ちとなった。

この日は官僚の働き方について特集。元経産省官僚で青山社中代表の朝比奈一郎氏が官僚の働き方について解説した。

すると途中、玉川氏が「朝比奈さんって、東大生の時にお会いした朝比奈さん？」と突然質問。朝比奈氏が「はい」と笑うと、玉川氏は「そうだよね！」とびっくり。

そして「『サンデープロジェクト』っていう番組があって…」と説明すると、９６年に番組に出演した朝比奈氏の映像が流れた。玉川氏は「わかんないよ、顔見ても」と笑うと、朝比奈氏も「すいません、だいぶ丸くなってしまいました」とこちらも笑った。

玉川氏は「官僚になるって言っていたもんね」と感慨無量。結果、朝比奈氏は経産省の官僚となっており、「（自分は）ディレクターをやっていて、みなさん東大の法学部、それで出ていただいた。そっから官僚になられて、官僚改革をしようと…素晴らしいわ」と２９年ぶりの再会に感動していた。