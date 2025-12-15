明石家さんま（70）が、14日放送の日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま 第11弾」（午後7時）に出演。1985年（昭60）8月12日の日航機墜落事故で43歳で亡くなった、歌手の坂本九さんとの偶然に驚きをみせた。

番組では、若き日のさんまと、当時すでにスターだった坂本さんを描いた再現ドラマが流され、さんまを山田裕貴（35）、坂本さんを山本耕史（49）が演じた。

さんまは79年、集中力を養うために師匠の笑福亭松之助の指示で弓道場に通っていた。そこで偶然、大ファンだったという坂本さんと出会った。「いつか九さんと共演できるようなスターになるんで、『スター千一夜』に出してください」と、当時坂本さんが司会をしていた人気トーク番組への出演を直訴。坂本さんは「そうか。待っているよ」と笑顔で話した。80年6月の同番組でそれが実現した。

2人が出会った京都の弓道場には、当時の成績表が残されていた。その模様がVTRで紹介された。「坂本九」の隣に、当時のさんまの芸名「笑福亭さんま」が記されていた。成績が同じだったため並んで書かれていた。この後、成績表は手書きをしなくなったため、今も張り替えられないまま道場に掲げられているという。

これを見て、さんまは「俺がいちばんビックリしてるからね、これ」。奇跡的な事実に驚きを隠さなかった。