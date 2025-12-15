帰省時の手土産にしたい「宮城県のお土産」ランキング！ 2位「萩の月」を抑えた1位は？【2025年調査】
今年も残すところあとわずかとなり、帰省の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。家族や親戚への日頃の感謝を込めて、心温まる地域の銘菓を選びたいものです。
All About ニュース編集部は12月8日、全国20〜60代の男女250人を対象に「帰省手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、帰省時の手土産にしたい「宮城県のお土産」を紹介します！
回答者からは「絶対に萩の月！あのクリームとフワフワの生地はどこにも真似できないので」（50代女性／埼玉県）、「ふわふわ生地にクリームとシンプルだけど、ついつい食べてしまうから」（50代男性／愛知県）、「ずんだ餅と迷ったのですが、萩の月のほうが自席に配りやすいからです」（40代女性／青森県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「有名で美味しいので安心感があるからです」（40代女性／福井県）、「仙台に住んでいた時よくお土産として購入していたから」（20代女性／岩手県）、「仙台土産と言ったらずんだ餅でしょう、安価なので気軽に配れるのが良い」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：萩の月（菓匠三全）／63票2位は「萩の月（菓匠三全）」でした。ふんわりとしたカステラ生地に、まろやかなカスタードクリームをたっぷり詰め込んだ仙台の銘菓。全国的にも有名で、やさしい甘さが老若男女問わず人気を集めています。お土産としての安定感も抜群です。
1位：仙台名物ずんだ餅（ずんだ茶寮）／79票1位は「仙台名物ずんだ餅（ずんだ茶寮）」でした。枝豆をすりつぶして作る「ずんだ」は、宮城の郷土料理として親しまれており、甘さと塩味の絶妙なバランスが魅力。やわらかい餅との相性も良く、地元の味を楽しみたい人にぴったりの一品です。
