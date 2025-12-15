フードデリバリー配達員や宅配員の学歴取得と技能向上、広東省で全国初の「現代ライダー学院」設立―中国

広東省で12月11日、全国で初となる「現代騎手学院（現代ライダー学院）」が正式に設立されました。学院は広州職業技術大学内に設けられ、フードデリバリー配達員や宅配員を対象に、学歴取得と技能向上を同時に実現する教育プログラムを提供します。

式典では、広東省委教育工委書記で省教育庁の林如鵬庁長が、職業教育の核は産業と教育の融合にあると強調しました。学校と企業が運命共同体として連携し、教育・人材・産業・イノベーションの各チェーンを一体化させるモデルを構築すると述べました。

学院のカリキュラムは、配達業務に必要なスキル向上と職種転換の需要を踏まえて設計されています。広州職業技術大学が持つ産学連携プラットフォームや実習拠点を活用し、将来的には企業と連携した「注文式クラス（企業オーダーメード型クラス）」も設置する方針です。カリキュラムは段階的に習得できる体系として開発されています。

デリバリーライダーは多忙な勤務形態が一般的で、まとまった受講時間を確保しにくいのが課題です。この点について、同大学の欧陽麗副校長は、学院ではニーズに応じて三つの受講形式を用意すると説明しました。

学院は来年上半期の開講を予定しており、初年度の受講規模は約500人を見込んでいます。長期課程は3年、短期課程は1〜2カ月のカリキュラムが中心となります。学費については、受講者の自己負担を最小限に抑える方針で、大学側は費用面の不安を取り除く支援策を講じるとしています。

中国ではフードデリバリー市場が急成長しています。広東省が設立したライダー学院は、人材育成を通じて産業の質的向上を図る新たな試みとして注目されます。（提供/CRI）