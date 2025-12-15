台湾メディアの聯合新聞網は15日、東京・上野動物園で飼育されているジャイアントパンダ2頭が2026年1月下旬に中国に返還され、日本は約50年ぶりにパンダがいなくなる事態に直面すると伝えた。

この2頭は同動物園で21年6月に生まれた双子の「シャオシャオ」と「レイレイ」。姉の「シャンシャン」は23年2月に、両親の「リーリー」と「シンシン」は24年9月に中国に返還されている。

記事は、シャオシャオとレイレイについて、「年間300億円を超える経済効果をもたらす」との試算を中国中央テレビ（CCTV）が伝えたことを紹介した。

また、「シャオシャオとレイレイの貸与期限は26年2月までだったが、返還はその1カ月前になった」とし、日中関係の緊張が続く中、日本メディアが「新規貸与の見通しは立っていない」と報じたことも伝えた。

中国が高市早苗首相の11月7日の台湾有事を巡る発言に反発する中、中国SNSの微博（ウェイボー）では同月20日に「#日本からもうすぐジャイアントパンダがいなくなる#」とのハッシュタグが一時トレンド上位に浮上。中国メディアは遼寧大学日本研究センターの専門家の話として、「日中関係の緊張が今後も続けば、中国が日本に新たなパンダを貸与しない可能性が高く、日本はパンダがいないという状況に直面することになる」と伝えていた。（翻訳・編集/野谷）