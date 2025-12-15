俳優の横浜流星がInstagramを更新し、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』を終えた思いを綴った。

横浜は「最後まで蔦重の生き様を見届けてくださり、ありがた山にございます」と感謝を伝え、次郎兵衛役の中村蒼、てい役の橋本愛、横浜、喜多川歌麿役の染谷将太、駿河屋市右衛門役の高橋克実、鶴屋喜右衛門役の風間俊介が並んだ集合ショットを投稿した。親指を立てたりピースをしたりと、それぞれが穏やかな表情を見せている。

2枚目は、唐丸役の渡邉斗翔と横浜の2ショット。肩を寄せ合い、同じくサムズアップしている姿からは、作中の関係性を思わせる親密さが漂う。

横浜はキャプションで「森下先生の描く世界での蔦重を生ききって、心から楽しかったし、たくさんのことを学びました」と振り返り、「NHK放送100年に挑戦ができ、新たな大河ドラマをつくれたことを誇りに思います」とも記した。さらに「大河ドラマは日本の文化や歴史を皆様にお届けできるとても大切で、役者としても目標である作品です。これからも続くことを願っています！」と、作品とシリーズへの思いを結んでいる。（文＝リアルサウンド編集部）