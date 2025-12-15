¡Ú¸÷½¡·°¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ°ÊÔ¡Û³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡£ÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³
12·î20Æü～1·î25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ6²óÌÜ¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤»¤ß¤Ë¤ó¤²¤ó¡×¤ò¶äºÂ¥ô¥¡¥Ë¥é²èÏ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤ËÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºîÉÊ½¸¡Ø¤»¤ß¤Ë¤ó¤²¤ó¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¸÷½¡·°¤µ¤ó¡£·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤Ç¤Ï¿åºÌ²è¤ä¿§±ôÉ®²è¡¢¥¹¥×¥ìー¥¢ー¥È¤«¤é¥¹¥Èー¥ó¥¢ー¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç·æºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¥¢ー¥È·ÏÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÅ¸¤ÈºîÉÊ½¸¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ä¡¢³¨¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê»ëÅÀ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤ÇÁÏºî¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÊÔ¡§ ¡Ú¸÷½¡·°¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¡Û¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÉÁ¤Â³¤±¤ë¡×³¨¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç
Àæ¤Ï¶¯¤½¤¦¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¿À¡¹¤·¤¤Â¸ºß
――12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÄÅ¸¤ÈÆ±·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëºîÉÊ½¸¡Ø¤»¤ß¤Ë¤ó¤²¤ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀæ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸÷½¡·°¡Ê¤ß¤Ä¤à¤Í¤«¤ª¤ë¡¦°Ê²¼¡¢¸÷½¡¡Ë¡¡ÀÎ¤«¤éº«Ãî¡¢ÆÃ¤ËÀæ¤¬¹¥¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àæ¤Ã¤Æ¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¶¯¤½¤¦¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¤½¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Î¸ÄÅ¸¡ÖSEMITOPIA¡×¤Ç¤ÏÌý³¨¶ñ¤ä¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀæ¤òÉÁ¤¡¢2019Ç¯¤Î¡Ö¥¬¥º¥éー¡×¤â¥«¥¿¥í¥°¤ÎÉ½»æ¤ËÀæ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àæ¤ÏÄ¹Ç¯³¨¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤ÎºîÉÊ½¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÃå¿§¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――°ÊÁ°¡¢¸÷½¡¤µ¤ó¤¬SNS¤ÇÅÅÀþ¤¬Ì©½¸¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ÆÌ¯¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Àæ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸÷½¡¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª ¤â¤¦10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Î¡£»ä¤Îô£¤«¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢»þ·×¤ÎÃæ¿È¤È¤«¤â¹¥¤¤Ç¡¢ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤³¤È¤³¤³¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¬¥º¥éー¡×¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ÎÉ½»æ¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÍýÁÛ¤ÎÀæ¤Ï¡ÖSEMITOPIA¡×¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ÎÉ½»æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀæ¡Ù¤È¤¤¤¦²áµî°ìÂç¤¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢½Ä¤Ï160cm°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åù¿ÈÂç¤ÇÍýÁÛ¤ÎÀæ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«ÍýÁÛ¤ÎÀæ¤Ï¤¢¤ë¼ï¡¢Îø°¦´¶¾ð¤Ë¤â¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£È©¿§¤Ê¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í´ÖÍ×ÁÇ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àæ¤Ï¿À¡¹¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¡ÍèÁü¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ØÀæ¼ê´Ñ²»¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤âÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Àæ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤íÉÁ¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ãºîÉÊÌ¾¡Ø¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀæ¡Ù¡ä
¡ãºîÉÊÌ¾¡ØÀæ¼ê´Ñ²»¡Ù¡ä
³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë
――¤³¤ì¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿5²ó¤Î¸ÄÅ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¸ÄÅ¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸÷½¡¡¡2013Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¥¹ー¥ÑーÎôÅùÀ¸¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Þ¤Ç²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¨¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¼Ò²ñ¤ÎÏÈ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ëÉ¬Í×¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ä¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À³¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢Å¸¼¨¤Î³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£
――ÌµÍý¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¼Ò²ñ¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¸÷½¡¡¡»ä¤ÏÃæ³ØÀ¸³è¤ÎÈ¾¤Ð¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤âÌµÍý¤·¤Æ¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤Ë½¾¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ³¨¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹ ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤«¤éÀ¸³èÈñ¤Î±ç½õ¤â
――º£¤Ï¸ÄÅ¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ê¤É¤ÎÉôÊ¬¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¸÷½¡¡¡¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿½é´ü¤Îº¢¤Ï¡¢2¤«·î´ÖËèÆüÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬8Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é²èÏ¤µ¤ó¤È¡ó¤Ç³ä¤Ã¤¿³Û¤¬¡¢¼ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Çä¤ì¤¿¤é½ù¡¹¤Ë²Á³Ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Öー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¥Üー¥ë¥Ú¥ó²è¤ÇºÙÉô¤Þ¤ÇÉÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ©ºî¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¼ýÆþ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸ÄÅ¸¡Ö¥á¥í¥ó¥¿¡¦¥¿¥¦¥¿¡×¤Îº¢¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸³è¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
――¤½¤ó¤ÊºÇ¶á¤Þ¤ÇÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¡£
¸÷½¡¡¡°ìÈÖº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ÏËè·îÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Êì¤«¤é3Ëü±ß¤º¤Ä¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊÖºÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÁ´³ÛÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÊì¤Ø¤Î¼Ú¶â¤ÏÁ´³ÛÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥óºîÉÊ¤Ï¸÷½¡¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¼êºþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶²è¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¤â¤´¼«¿È¤ÇÃµ¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£
¸÷½¡¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢±ôÉ®¤ä¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºÙÌ©²è¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¡¢°ìÉô¤ÎÇö¤¤Àþ¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤º¤ËÁ´ÂÎ¤¬Çö°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ìー¤ÎÉôÊ¬¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÇßÅç¤Ë¤¢¤ëÂÎ©¥³¥Ôー¥»¥ó¥¿ー¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿³¨¤ÏÀþ¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¼è¤ê¹þ¤á¤Æ¡¢Çö°Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
――³Î¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸÷½¡¡¡²èÏ¤Ë¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ä¤ÈºîÉ÷¤Î¶á¤¤½êÂ°ºî²È¤ÎÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¡¢ºÙ¤«¤¤Ç»Ã¸¤â¤¤ì¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤Ê¤ó¤Æ¶á¤¯¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Ãæ²ÚÎÁÍý²°¤«¤é½ÐÁ°¤òÍê¤ó¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤
――º£¸å¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÁü¤äÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸÷½¡¡¡¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¥¹ー¥ÑーÎôÅùÀ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤ÎÊý¤«¤é»ä¤Î·ÐÎò¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÊÒ¼ê´Ö¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Ãæ¤ËÆþ¤é¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é»ä¤ÏËèÆü³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬À¸¤¤ë»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬»ä¤ÎÁÏºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¿¼ÂÀ¤òÊÝ¤Äº¬¸»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â´Ä¶¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Î»þ¡¢³¨¤ò¸«¤º¤Ëµ¢¤é¤ì¤¿Êý¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï1～2Ç¯¤Î¥Úー¥¹¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸÷½¡¡¡Å¸¼¨¤ÎÉÑÅÙ¤âºîÉÊ¿ô¤â²¼¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1²ó¤Î¸ÄÅ¸¤Ç50ÅÀ¶á¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢Ä¹¤¤¤È¤¤Ï1Æü16～17»þ´Ö¤ò³¨¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1²ó¤À¤±¤Î¸ÄÅ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð100¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²¿Ç¯¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÊÔ¡§ ¡Ú¸÷½¡·°¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¡Û¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÉÁ¤Â³¤±¤ë¡×³¨¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¸÷½¡·°¡Ê¤ß¤Ä¤à¤Í¤«¤ª¤ë¡Ë
1993Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå½Ð¿È¡£²è²È¡¢ÇÐÍ¥¡£2011Ç¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯¡¢¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆAKB48¤Ë²ÃÆþ¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢12Ç¯³èÆ°¤ò¼Âà¡£2011Ç¯º¢¤è¤êÆÈ³Ø¤Ç¥Üー¥ë¥Ú¥ó²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï±ôÉ®¤ä¿åºÌ³¨¤Î¶ñ¡¢Ìý³¨¤Î¶ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤²èºà¤òÍÑ¤¤¤ÆÌ´¸¸Åª¤Êº«Ãî¤ä¶õÁÛ¤ÎÀ¸ÊªÅù¤òÉÁ¤¯¡£2026Ç¯1·î15Æü¤ËºîÉÊ½¸¡Ø¤»¤ß¤Ë¤ó¤²¤ó¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤ò´©¹ÔÍ½Äê¡£½ÐÈÇµÇ°¤Î¸ÄÅ¸¡Ø¤»¤ß¤Ë¤ó¤²¤ó¡Ù¤ò¶äºÂ¥ô¥¡¥Ë¥é²èÏ¤Ç³«ºÅ¡£Å¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¡Ê²ñ´üÃæµÙÆü 12·î29Æü-1·î2Æü¡Ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¼èºà¡¦¼¹É®¡§¾¾»³¥¿¥«¥·
»£±Æ¡§Ãæ°æËãÊâ
ÊÔ½¸¡§µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ãー¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô ÆâÆ£ÎÜÆá
