¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤¬15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1Ç¯Á°¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¿¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï¡ÖÂçÂÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¾åÃãÃ«¤ÏºòÇ¯11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥á¥¥·¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢µ¢¹ñÆü¤¬¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¼Â»ÜÆü¤Î12·î9Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¡Ê¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÆü¤Ë¡ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¡¢¸½¥É¥é¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡£°ÜÀÒ¤Î³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢µåÃÄ¥í¥Ã¥«¡¼¤Î²ÙÊª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤é¥á¥¥·¥³¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤ËÊÂ¤Ö8»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ËÉ¸æÎ¨6¡¦92¡£»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë¸µ¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤Î¿·°æÎÃÊ¿¤µ¤ó¤ËÅêµåÆ°ºî¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤ÜÌµµÙ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë»¶¡¹µÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¼å¤¤¤À¤±¡×¡£Íèµ¨¤ÎÀèÈ¯Ä©Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃÏ£¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃæÂ¼Ì¤È¤ÏÆ±³ØÇ¯¡£ÅìÍÎÂç4Ç¯»þ¤Î½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¼ÌÎ¨¤¤¤ë°¡Âç¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¤ª¸ß¤¤ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ3ÆüÏ¢Â³¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¡£¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¹ç¤Ã¤¿à¸µ¥é¥¤¥Ð¥ëá¤È¹â¤á¹ç¤¤¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë