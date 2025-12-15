¡ÖÀ¸Â¸³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡×KABA.¤Á¤ã¤óºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¤¨¤Ã!56ºÐ!!¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¼¡×¡Ö±×¡¹²Ä°¦¤¯...¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¸ª²¼¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë´ã¶À
¡¡¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎKABA.¤Á¤ã¤ó(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢BS¥Õ¥¸¤Î¡Ö¥¯¥¤¥º¡ªÇ¾¥Ù¥ëSHOW¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ¸Â¸³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ª²¼¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë´ã¶À»Ñ¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡ÖKABA.¤Á¤ã¤ó¡Ê56¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß56ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¨¤Ã!56ºÐ!!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¯åºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡¡¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¿¿»÷¤·¤¿¡Á¤¤¡×¡ÖKABA.¤Á¤ã¤ó¡¢À¨¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¼¡×¡Ö±×¡¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í´èÄ¥¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡KABA.¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢1996Ç¯¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ödos¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2002Ç¯¤ËÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£16Ç¯¤ËÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤ò½÷À¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£2025Ç¯¡¢ÇÐÍ¥Ì¾¤ò¡ÖÎ¶¥¤¥Á¥«¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£