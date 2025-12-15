¡Ö¤ó????¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¡Ä¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¢ÍÄ¹´ü¤Î¶õÇò´ü´Ö·Ð¤ÆÉüµ¢¡Äà¾¼ÏÂ²ÎÉ±¤ÎºÇ¿·»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¡×
Á°È±²¼¤·¤¿¥Ü¥Ö¥Ø¥¢
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëà¾¼ÏÂ¤Î²ÎÉ±á¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡¡º£½µ¶âÍËÆü20»þ¡Á24»þ¤Þ¤Ç¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¤¬Ãæ±û¤ËºÂ¤ê¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î²ÎÉ±¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿¤Ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¡Ö¤ó¡©¡©¡©¡©¡×¡ÖÀÎ¤«¤éÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¡¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ª´é¤¬¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£ ¤¤Ã¤È¤¹¤ó¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¨¡ªÃæ¿¹ÌÀºÚ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ó¡ª¡©¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ãæ¿¹¤Ï1982Ç¯¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ(86¡¢ 87Ç¯)¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÌµ´ü¸Â¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£³èÆ°ºÆ³«¡¢µÙ»ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤«¤éÏª½Ð¤òÁý¤ä¤·¡¢º£Ç¯4·î¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¡Ö¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025¡×¤Ç16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¤¥ÖÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£