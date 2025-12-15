歌手の華原朋美（51）が15日、Instagramを更新。メイクを落としてすっぴんになる動画に反響が寄せられている。

【映像】すっぴん動画＆「痩せた」と話題の写真

華原はこれまでに移動中のプライベートショットや30周年を記念したコンサート終了後にファンへ感謝を伝える動画、スタッフとの打ち上げの様子などを自身のSNSで発信している。その姿にファンから、「久々に見たら別人なっててびっくりや！」「朋ちゃん痩せ過ぎじゃ…」など、反響が寄せられていた。

華原朋美、すっぴんを公開

2025年12月15日の更新では、沖縄でのクリスマスプレミアムショーを終え、メイクを落としていく動画を公開。「取れたよほらマトゥゲ、メイク嫌いでごめんなさい」と話した後、化粧水を豪快に吹きかける姿を見せ「どうしてもお風呂に行きたくない時、倒れ込んでお布団の中に行かないとヤバい時です」とコメントしている。

この動画にファンからは、「メイクの落とし方がめっちゃ豪快で笑っちゃいました」「朋ちゃんはすっぴんでも可愛すぎる」など、様々なコメントが寄せられている。

