『暴君のシェフ』イ・チェミン、来日ファンミーティング開催決定 お見送り会や撮影会も
公開からわずか2日でNetflix国内ランキング1位を獲得した大ヒット韓国ドラマ『暴君のシェフ』で主演を務め、大きな話題を集めたイ・チェミンが、2026年1月31日に東京・NHKホールにて『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR“Chaem-into you”in TOKYO』を開催することが決定した。
タイトル「Chaem-into you」には、「ファンの皆さんとお互いに惹かれ合う特別な時間を共に過ごしたい」という想いが込められており、イ・チェミンが東京にて心を込めたひとときを届ける。
終演後は全ての来場者へのお見送り会も実施。さらに抽選で、直筆サイン入りグッズや撮影会などの特別イベントが用意されている。
■『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR“Chaem-into you”in TOKYO』詳細
日時：2026年1月31日（土）午後4時開場／午後5時開演
場所：東京・NHKホール
■購入者特典
・終演後お見送り会
・未公開フォトカード2枚プレゼント
・直筆サイン入りポスター抽選参加権
・直筆サイン入りポラロイド抽選参加権
・グループフォト撮影会抽選参加権
・1:2フォト撮影会抽選参加権
