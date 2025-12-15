広島の新人９選手（育成含む）の入団会見が１５日、広島市内で行われた。両打ち外野手のドラフト１位の平川連＝仙台大＝は、ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎との対戦を熱望。「真っすぐが速い。自分は真っすぐに強いという自信があるので、それを打ち返していけたらいいなと思います」と、意気込んだ。

走攻守３拍子そろったスイッチヒッターは、鈴木（カブス）、小園らの出世番号５１を背負う。新人の先陣を切ったあいさつでは「すごく実感が湧いてきて、非常に頑張りたいなと思います。ワクワクが強い。やってやります！」と、力強く宣言した。

憧れの選手には、レッズのスター遊撃手デラクルスの名前を挙げる。同じ両打ちで、米メジャーで２４年に史上５人目の２０本塁打＆６０盗塁をマーク。「両打ちで走攻守そろっていて、足が速くてパワーもある。尊敬している選手なので、目指して頑張っていきたいです」と、将来的なトリプルスリー達成を掲げた。

会見には５００人のファンも来場した。８歳の男児から「野球選手になるために何をしてきましたか？」という質問に「やる気」ならぬ「やれる気」という言葉を大事にしていると明かした。「やる気はみんなあるんですけど、自分がやれると思う人は、そうそういないと思う」。ただ、いつからその言葉を意識したかという問いには「大学生からです」と会場の笑いを誘い、独特な空気感でファンの心をつかんでいた。