¡Ö£Í£Á£Ø¡×£Ì£É£Î£Á¤Ï¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤Çà¿ä¤·³èáÃæ¡¡¡ÖÇ°¤¸¤Æ¤ë¤ÈÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡£´¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Á£Ø¡×¤Î£Ì£É£Î£Á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°Õ³°¤Ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¤ªÊõ´ÕÄê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÆü¥Ï¥à»þÂå¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Î»þ¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡£Ì£É£Î£Á¤ËÂçÃ«¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢£Ì£É£Î£Á¤Ï²Æì½Ð¿È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦à²Æì¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤°¤é¤¤¤À¡££Í£Á£Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂçÃ«¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òëÃ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Í£Ã¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÆü¥Ï¥à»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£·¡×¤ò¸«¤Æ¡¢ß·Éô¤¬¡ÖËÜÊª¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È£Ì£É£Î£Á¤Ï¡ÖËÜÊª¤Ç¤¹¡×¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ø¡×¤È£Ì£É£Î£Á¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¡Ø¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤âÂçÃ«¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈàÂåÉ®á¤òµ¿¤¦¡££Ì£É£Î£Á¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤ì¤â¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÉÕ¤¤¤¿²Á³Ê¤Ï£±£°Ëü±ß¡£Çã¼èÀìÌçÅ¹¤Î¥×¥í´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤¬²¿¤«µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê»î¹ç¤Ç¤¹¤È¡¢£µ£°Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£²¼¡Î®ÄÌ¤Ç²Á³Ê¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤³¤ÎÃÍÃÊ¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ìÀ¸ÊõÊª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ö£Ì£É£Î£Á¤À¤¬¡¢à¿ä¤·³èÃæá¤Ê¤Î¤ÏÂçÃ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ï¿çÌ²ÆÃ½¸¤Ç¡¢£Ì£É£Î£Á¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¿²¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤Ì´¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤È¤«¡¢¤¤¤Þ¿ä¤·³è¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ò¤È¤«¡Ä¡£¡Ø¡õ£Ô£Å£Á£Í¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤«£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤È¤«¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¿²¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ°¤¸¤Æ¤ë¤È¡ÊÌ´¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¿¥·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤«¤éÁêÅö¤Ê¥Ï¥Þ¤ê¤è¤¦¤À¡£