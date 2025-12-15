Ｊリーグ 欧州キャンプ助成金制度を新設 対象クラブは清水、Ｇ大阪、岡山、長崎で１クラブ最大１２５０万円
Ｊリーグは１５日、Ｊクラブが２０２６―２７シーズン以降、開幕前のキャンプを欧州で実施する場合に、新たに「欧州キャンプ助成金制度」を設けることを決定したと発表した。助成対象クラブが清水、Ｇ大阪、岡山、長崎の４クラブに決定した。
◆制度の趣旨
▽欧州クラブがＪクラブの選手を認知することによる、選手及びＪリーグ自体の価値向上
▽Ｊクラブが欧州スタンダードを認識し、プレー面やビジネス面で比較を行える機会の創出
▽Ｊクラブによる欧州クラブの選手獲得に向けた、巣カウティング機会の創出
▽スタッフ間のネットワーク拡大による、欧州クラブの情報収集やスタッフの知見を蓄積する機会の創出
◆制度の概要
【助成金額】
▽２６―２７シーズン（開幕前） １クラブ最大１２５０万円（最大５クラブ程度を想定）
▽２７―２８シーズン（開幕前）以降 １クラブ最大１０００万円（最大７クラブ程度を想定）
【制度期間】
▽５年間を予定
▽５年間で１クラブ最大３回まで実施可能。ただし、２回目以降は最大助成金額を２５０万円ずつ減ずる、としている。
【主な条件】
▽対象はトップチームが実施する、シーズン開幕前の欧州キャンプに限定する
▽対象クラブは実施計画、欧州キャンプを契機としたクラブ成長のための取り組み、各種協力内容（他クラブへの実施報告や視察受け入れ、取材・撮影協力など）をふまえ決定する