Ｊリーグは１５日、Ｊクラブが２０２６―２７シーズン以降、開幕前のキャンプを欧州で実施する場合に、新たに「欧州キャンプ助成金制度」を設けることを決定したと発表した。助成対象クラブが清水、Ｇ大阪、岡山、長崎の４クラブに決定した。

◆制度の趣旨

▽欧州クラブがＪクラブの選手を認知することによる、選手及びＪリーグ自体の価値向上

▽Ｊクラブが欧州スタンダードを認識し、プレー面やビジネス面で比較を行える機会の創出

▽Ｊクラブによる欧州クラブの選手獲得に向けた、巣カウティング機会の創出

▽スタッフ間のネットワーク拡大による、欧州クラブの情報収集やスタッフの知見を蓄積する機会の創出

◆制度の概要

【助成金額】

▽２６―２７シーズン（開幕前） １クラブ最大１２５０万円（最大５クラブ程度を想定）

▽２７―２８シーズン（開幕前）以降 １クラブ最大１０００万円（最大７クラブ程度を想定）

【制度期間】

▽５年間を予定

▽５年間で１クラブ最大３回まで実施可能。ただし、２回目以降は最大助成金額を２５０万円ずつ減ずる、としている。

【主な条件】

▽対象はトップチームが実施する、シーズン開幕前の欧州キャンプに限定する

▽対象クラブは実施計画、欧州キャンプを契機としたクラブ成長のための取り組み、各種協力内容（他クラブへの実施報告や視察受け入れ、取材・撮影協力など）をふまえ決定する