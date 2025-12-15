１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）に、直木賞作家で歴史・時代小説家の今村翔吾さん（４１）がコメンテーターとして出演。作家になる前の意外な職歴と、作家を目指したキッカケが明かされた。

番組では、フリップで「京都府生まれ ダンスインストラクター、作曲家、滋賀・守山市の埋蔵文化財調査員 ２０２２年『塞王の楯』で直木賞受賞 書店３店舗のオーナーもつとめる」と今村さんを紹介した。

これを見たＭＣの石井亮次アナウンサーは「ダンスインストラクターだったんですか？」と意外な職歴に注目。今村さんは「３０歳までやってました。３０歳になって（小説を）書き出しましたね、急に」と返した。

石井アナが「それって、何かが降りてくるんですか？書こう！って」と問うと、「いや、子どもらに偉そうに『夢を追え』とか言ってたんですけど、ヤンチャな女の子に、翔吾くんって呼ばれてたんですけど、『翔吾くんもあきらめてるくせに』って言われたのがショックで書き出したんです」と今村さん。「いつか（作家に）なりたいって言ってたので、一念発起の原因ですかね」と語った。