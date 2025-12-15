日テレ忽滑谷こころアナ「料理初心者ですが…」彩り豊かな食卓公開「クオリティ高い」「お皿の選び方も素敵」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/15】日本テレビの忽滑谷こころアナウンサーが12月14日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】新婚の27歳日テレアナ「初心者とは思えない」本格的な手料理ズラリ
忽滑谷アナは「料理初心者ですが、楽しみながら頑張ってます」とつづり、複数の料理が並んだ食卓の写真を投稿。エビの並ぶパエリア、魚料理やスープなどバランスの良い献立がカラフルな食器に盛り付けられ、目にも美しい食卓を披露している。
この投稿には「料理上手」「彩りが綺麗」「どれも美味しそう」「本格的」「見た目も美味しそう」「努力が伝わる」「お皿の選び方も素敵」「旦那さんが羨ましい」「初心者とは思えない」などの反響が寄せられている。
忽滑谷アナは、「Oha！4 NEWS LIVE」や「ZIP！」などを担当し、スポーツ実況もこなすなど幅広く活躍。2025年7月に自身のSNSにて結婚したことを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】