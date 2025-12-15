山下美月、ミニスカ×ロングブーツで美脚輝く ポムポムプリン愛溢れる姿に反響「可愛いの相乗効果」「耳付きカチューシャは反則」
【モデルプレス＝2025/12/15】元乃木坂46で女優の山下美月が12月14日、自身のInstagramを更新。自身がゲスト出演した12月13日放送のラジオ番組「ポムポムプリンのオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）のオフショットを公開した。
【写真】26歳元乃木坂人気メン「可愛いの相乗効果」ミニスカ姿で人気キャラと密着
山下は「ポムポムプリン様、これからもだーいすき！」とつづり、サンリオキャラクターのポムポムプリンとの2ショットを投稿。同キャラクターがデザインされた黄色のフーディーに黒のミニスカートとロングブーツを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「尊い」「スタイル良すぎ」「可愛いの相乗効果」「耳付きカチューシャは反則」「最高の組み合わせ」「」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆山下美月、美脚際立つ「ポムポムプリン」コーデ披露
◆山下美月の投稿に反響
