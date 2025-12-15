¥Ô¥ó¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡¡¡Ú»ä¤Î»¨µÄ¢¡Û
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¤ÎÀº¿À
¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×―¨¡¡£À¸³èÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦Âç»³·òÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê1945Ç¯¡á¾¼ÏÂ20Ç¯£··îÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¿®¾ò¤À¡£
〝¥Ô¥ó¥Á¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹〟¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤È¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Âç»³¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ô¥ó¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢À½ÉÊ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡ØÊÆ¤È¿å¡Ù¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì18¹©¾ì¡¢³¤³°¡ÊÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¡Ë¤Ë18¹©¾ì¤òÅ¸³«¤·¡¢Ç¯¾¦Ìó8000²¯±ß¤Î´ë¶È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿Âç»³¤µ¤ó¡£2018Ç¯¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¼ÒÄ¹¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦¹¸¹°¤µ¤ó¤¬½¢¤¤¤¿¡£
¡¡´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂ¨ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»³¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¹ñºÝ´Ä¶¤ä»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç»³¤µ¤ó¤ÎÂÇ¤Ä¼ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡ØÊÆ¤È¿å¡ÙÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤¬³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤Î¤¬ÊÆ¤È¿å¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿å¤Ë¤·¤Æ¤âÀ¤³¦°ì¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç»³¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
ÊÑ²½¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ä
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï°û¤ß¿å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤¤¤¯¤é¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¡Ê¿ÌºÒ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ë°ì»þ´Ö¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡2021Ç¯¡¢Æ±¼Ò¤ÏÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ëÉÙ»Î¾®»³¹©¾ì¡ÊÀÅ²¬¸©¾®»³Ä®¡Ë¤Ç°ûÎÁ¿å¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¡£º£¤ä¿å¤Î¶¡µë²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç〝¥Á¥ó¤·¤Æ1Ê¬È¾¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë〟¿Íµ¤¤Î〝¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ〟¤Ï¡¢2²¯¸ÄÃ±°Ì¤ÇÇä¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòº£¤ÎÊÆÉÔÂÁûÆ°¤Î»þ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÆ»ö¶È¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Àè¸«À¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¼Ò¤À¤¬¡¢Âç»³¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤ÏÀè¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Â¾¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¿ô¤«·î¡¢È¾Ç¯¤È¹çµÄÀ©¤Ç·èµÄ¤·¡¢¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èó¾å¾ì¤ÎÆ±¼Ò¤Ï¡¢¿×Â®¤Ë·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢¼Ò°÷¤¢¤Ã¤Æ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ーÌÜÀþ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÂç»³¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥¬¥·¥¿¥Ñー¥È¥Êー¥º¼ÒÄ¹¡¦¿û²¼À¶×¢¡Öº£¤ÏÀï¸å7²óÌÜ¤ÎÂçÁê¾ì¡£ºàÎÁ¤¬Â·¤¨¤ÐÆü·ÐÊ¿¶Ñ8Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸³«¤â¡×
¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×―¨¡¡£À¸³èÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦Âç»³·òÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê1945Ç¯¡á¾¼ÏÂ20Ç¯£··îÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¿®¾ò¤À¡£
〝¥Ô¥ó¥Á¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹〟¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤È¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Âç»³¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ô¥ó¥Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢À½ÉÊ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡ØÊÆ¤È¿å¡Ù¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì18¹©¾ì¡¢³¤³°¡ÊÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¡Ë¤Ë18¹©¾ì¤òÅ¸³«¤·¡¢Ç¯¾¦Ìó8000²¯±ß¤Î´ë¶È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿Âç»³¤µ¤ó¡£2018Ç¯¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¼ÒÄ¹¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦¹¸¹°¤µ¤ó¤¬½¢¤¤¤¿¡£
¡¡´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂ¨ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»³¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¹ñºÝ´Ä¶¤ä»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç»³¤µ¤ó¤ÎÂÇ¤Ä¼ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡ØÊÆ¤È¿å¡ÙÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤¬³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤Î¤¬ÊÆ¤È¿å¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿å¤Ë¤·¤Æ¤âÀ¤³¦°ì¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç»³¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
ÊÑ²½¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ä
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï°û¤ß¿å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤¤¤¯¤é¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¡Ê¿ÌºÒ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ë°ì»þ´Ö¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡2021Ç¯¡¢Æ±¼Ò¤ÏÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ëÉÙ»Î¾®»³¹©¾ì¡ÊÀÅ²¬¸©¾®»³Ä®¡Ë¤Ç°ûÎÁ¿å¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¡£º£¤ä¿å¤Î¶¡µë²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç〝¥Á¥ó¤·¤Æ1Ê¬È¾¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë〟¿Íµ¤¤Î〝¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ〟¤Ï¡¢2²¯¸ÄÃ±°Ì¤ÇÇä¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòº£¤ÎÊÆÉÔÂÁûÆ°¤Î»þ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÆ»ö¶È¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Àè¸«À¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¼Ò¤À¤¬¡¢Âç»³¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤ÏÀè¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Â¾¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¿ô¤«·î¡¢È¾Ç¯¤È¹çµÄÀ©¤Ç·èµÄ¤·¡¢¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èó¾å¾ì¤ÎÆ±¼Ò¤Ï¡¢¿×Â®¤Ë·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢¼Ò°÷¤¢¤Ã¤Æ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ーÌÜÀþ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÂç»³¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥¬¥·¥¿¥Ñー¥È¥Êー¥º¼ÒÄ¹¡¦¿û²¼À¶×¢¡Öº£¤ÏÀï¸å7²óÌÜ¤ÎÂçÁê¾ì¡£ºàÎÁ¤¬Â·¤¨¤ÐÆü·ÐÊ¿¶Ñ8Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸³«¤â¡×