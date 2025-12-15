

岡山・香川で21日頃からかなりの高温に注意

気象庁は15日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。12月21日頃からの約5日間、全国各地でこの時期としては「かなりの高温」になる可能性があるとしています。

12月の初旬から各地で同情報の発表が続いていて、今後、年末にかけて、平年よりも高温になる日が多い予想です。

中国地方は12月21日ごろから約5日間、かなりの高温（平年比+2.5℃以上となる確率が30％以上）になる可能性があります。

中国地方の向こう2週間の気温は寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、20日ごろからはかなり高くなる見込みです。農作物の管理などに注意してください。

四国地方も12月21日頃からの約5日間 かなりの高温（平年比+2.7℃以上となる確率が30％以上）になる可能性があります。

四国地方の向こう2週間の気温も寒気の影響が弱く、20日ごろからはかなり高くなる見込みです。農作物の管理などに注意してください。

高松地方気象台によると、ビニールハウスや温室が高温になることが予想されます。ビニールのトンネルをかぶせて促成栽培を行っている場合、高温になることを想定した準備が必要です。