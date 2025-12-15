NZドル、午後まで売りが継続、中銀総裁発言を受けて＝オセアニア為替概況



NZ中銀総裁に今月新たに就任したブレマン氏が声明を発表。経済見通しは中銀予想とほぼ一致、CPIは来年半ばまでに中銀ターゲットの中間点に向けて低下と確信などの発言に加え、政策金利であるOCRは当面現在の2.25％に留まるとしたものの、近い将来に利下げが行われる可能性がわずかにあると発言。前総裁であるホークスビー氏は総裁の任期中であった先月末に、追加利下げのハードルが高いと発言しており、NZの利下げサイクルは終了したとの見通しが広がっていただけに、サプライズな発言となった。これを受けてNZドルが急落。対ドルで0.5810前後から0.5770台まで下げ、午後まで動きが続いて0.5766を付けている。対円では90円50銭前後からドル円の下げもあって一気に下げ、午後に89円54銭を付けた。早朝に90円63銭を付けており、朝の高値から1円超の下げとなった。



あくまでNZ単体の動きであり、豪ドルドルは0.6650を挟んでの推移。対円ではドル円の156円近くから155円03銭までの下げもあり、早朝の103円70銭台から103円02銭を付けている。



※今週の主な予定

豪州

12/16 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （12月） 前回 12.8% （前月比）

12/17 08:30 Westpac先行指数 （11月） 前回 0.11% （前月比）



NZ

12/17 06:45 経常収支 （2025年 第3四半期） 予想 -75.0億NZドル 前回 -9.7億NZドル

12/18 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 予想 0.9% 前回 -0.9% （前期比）

12/18 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 予想 1.3% 前回 -0.6% （前年比）

12/19 06:45 貿易収支 （11月） 前回 -15.42億NZドル （貿易収支）

12/19 09:00 ANZ企業信頼感 （12月） 前回 67.1

